Sous pression, l’OM peut perdre gros face au PSG

La pression est maximale pour l’Olympique de Marseille avant le Classique face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir (20h45). La victoire de l’OL à Nantes (1-0) samedi a rebattu les cartes en haut du classement et place désormais Marseille dans une situation délicate.

Grâce à ce succès arraché dans la douleur, Lyon poursuit sa dynamique positive et passe devant l’OM au classement, mettant provisoirement la main sur la troisième place. Une performance qui met directement la pression sur les hommes de Roberto De Zerbi, attendus au Parc des Princes dans un contexte tendu.

Le scénario est clair : en cas de match nul ou de défaite, l’OM glisserait à la 4e place, laissant Lyon s’installer sur le podium. Seule une victoire permettrait aux Marseillais de reprendre la 3e place et de revenir au contact du PSG dans la course aux premières positions.

Un Classique à très fort enjeu, où Marseille joue bien plus que l’honneur.

