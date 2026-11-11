Les South Winners profiteront de la trêve internationale pour organiser un gala de charité au Vélodrome. Le rendez-vous, prévu le 14 novembre 2026, permettra de récolter des fonds pour les jeunes orphelins et les enfants placés de Marseille.

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Selon RMC Sport, l’événement se déroulera dans le salon « La Table des Légendes », au stade Vélodrome↗, en partenariat avec l’association Sourire et Partage et avec le soutien de la Fondation OM↗. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à cette structure marseillaise, qui accompagne notamment les enfants malades, leurs familles et les enfants pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Une vente aux enchères avec des maillots de stars

Le temps fort de la soirée sera une vente aux enchères réunissant 14 maillots de joueurs de légende, certifiés, encadrés et vitrifiés. Des pièces de Lionel Messi, Luka Modric et Francesco Totti seront proposées, ainsi qu’un maillot du Real Madrid dédicacé et porté par une ancienne star du club espagnol. D’autres objets seront également mis en vente, parmi lesquels des tableaux, des éléments de décoration et le disque d’or de Soprano. Les enfants concernés bénéficieront par ailleurs d’un programme spécialement prévu pour eux, avec une visite des vestiaires, de la pelouse et des loges du Vélodrome avant l’apéritif au bord du terrain.

Les enfants au cœur du programme des South Winners

Le dîner de gala sera accompagné par un Comédie club, un spectacle et plusieurs surprises. Rachid Zeroual, leader des SW87, explique que le groupe souhaite profiter de cette période pour soutenir une association disposant de peu de subventions et rappelle la dimension sociale de Marseille.

« Marseille, ce n’est pas que le football, et la solidarité est primordiale. »

Les South Winners↗ mènent déjà plusieurs actions dans la cité phocéenne, notamment de l’aide aux devoirs, des tournois de pétanque et des cours de taekwondo. L’association prévoit aussi une mini-académie de musique consacrée aux cuivres, aux trompettes et aux trombones dans son local de la Belle de Mai.

Les réservations ouvertes aux entreprises et aux collectionneurs

Les organisateurs espèrent accueillir jusqu’à 40 ou 50 entreprises, ainsi que des collectionneurs et des participants sensibles à la cause défendue. Le tarif annoncé est de 1 000 euros pour une table de dix personnes, avec des réservations au 06 19 09 22 02.