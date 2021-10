OM: Enorme succès commercial pour le « Match des Héros » !

Ce mercredi, un match caritatif entre l’Unicef et la fondation de Didier Drogba a lieu au stade Vélodrome. Une rencontre où les anciennes gloires de l’OM seront présentes. Et les ventes de places s’envolent pour cet événement…

En effet ce mercredi, le « Match des héros » a lieu ce mercredi à 19 heures au stade Vélodrome. Cette rencontre sera mise au profit des enfants en Côte d’Ivoire, afin d’améliorer leurs conditions. Dans l’équipe de Didier Drogba, il y aura d’autres gloires olympiennes, telles que Niang, Boli, ou encore Djibril Cissé et Fabrizio Ravanelli. Dans les buts, Fabien Barthez sera là, ainsi que Jean-Pierre Papin sur le banc. Le nouveau consultant Canal +, Samir Nasri aura lui aussi sa place dans le 11 de Didier Drogba. Plus surprenant, c’est JUL qui jouera relayeur à ses côtés.

26 000 billets vendus

Cet événement va réunir environ 30 000 personnes dans l’enceinte marseillais, en effet déjà 26 000 billets se sont envolé. Les spectateurs auront l’occasion de participer à une tombola, afin de remporter de nombreux lots.

« La majorité des fonds collectés grâce à la vente des billets, à la tombola ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement sera versée à UNICEF pour contribuer au financement du programme Conceptos Plasticos, qui vise à faire en sorte qu’en Côte d’Ivoire, chaque enfant ait accès à l’éducation dans les meilleures conditions. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions de la Fondation Didier Drogba. Les salles de classe améliorées grâce à cette initiative se verront également dotées de kits pédagogiques numériques et rejoindront ainsi le programme d’éducation numérique piloté par la Fondation Orange. » OM – Source : om.fr (06/09/2021)

Le match sera diffusé à la TV

Pour ceux qui n’iront pas au stade, la chaîne l’Equipe a décidé de se mêler à la fête et diffusera ce match de gala en direct. La chaine twich, et France 3 Provence retransmettront aussi la rencontre.

« C’est une grande fierté pour la chaîne L’Équipe de s’associer à UNICEF, à La Fondation Didier Drogba et à l’Orange Vélodrome pour diffuser en exclusivité ce Match des Héros. Dans ce stade si particulier, ces grands joueurs auront à cœur de défendre leurs couleurs pour récolter des fonds pour UNICEF et La Fondation Didier Drogba. Que vous soyez Team OM ou Team héros… soyons tous au rendez-vous de ce spectacle à l’Orange Vélodrome et sur chaîne L’Équipe ! » Jérôme Saporito, directeur du pôle télé de l’Equipe – Source : om.fr (06/09/2021)