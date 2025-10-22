Sporting – OM (2-1) : Marseille s’est sabordé !

L’OM avait le match en main et l’avantage au score avant le carton rouge donné à Emerson en fin de première mi-temps. Les Portugais ont égalisés, puis pris l’avantage sur une frappe débiée dans les dernières minutes. De quoi avoir de gros regrets !

L’Olympique de Marseille a réalisé une première période sérieuse au stade José Alvalade, conclue avec un avantage logique de 0-1. Après un début de match timide, les hommes de Roberto De Zerbi ont pris le contrôle du ballon, s’appuyant sur un pressing haut et des transitions rapides. C’est Igor Paixão qui a débloqué la rencontre à la 14e minute, d’un tir du droit au second poteau après une passe lumineuse de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Brésilien, déjà auteur de trois buts en Ligue des champions cette saison, a confirmé sa forme étincelante. Le Sporting, dépassé dans le jeu court, n’a pas su réagir malgré les tentatives de Pedro Gonçalves et Trincão, bien contenues par la défense marseillaise.

La superbe frappe de Paixao ! pic.twitter.com/kczNpjL9Et — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2025

La fin de première période a toutefois tourné à la confusion pour l’OM. Emerson Palmieri, déjà averti, a été expulsé juste avant la pause pour une simulation dans la surface portugaise, après que la VAR a refusé un penalty potentiel. Réduits à dix, les Marseillais devront faire preuve de solidité pour préserver leur avance. Le gardien Geronimo Rulli s’est montré vigilant sur les rares offensives adverses, notamment face à Luis Suarez. Avec 55 % de possession et plus de maîtrise technique, Marseille peut regretter cette exclusion qui complique une deuxième période qu’il abordera en infériorité numérique.

En seconde période, le Sporting Portugal a pris le contrôle du match face à un OM en infériorité numérique. Dès la reprise, les Lisboètes ont imposé un pressing constant, mettant en difficulté la défense phocéenne. Malgré une bonne organisation défensive initiale de Marseille, les occasions se sont multipliées pour le Sporting, notamment par Quenda et Simões. Le poteau a sauvé Rulli sur une tentative de Quenda (58e), mais la pression n’a cessé de croître. C’est finalement Geny Catamo, tout juste entré en jeu, qui a égalisé à la 69e minute sur une passe en profondeur de Pedro Gonçalves. Ce but a marqué le basculement du match, le Sporting confirmant alors sa domination dans le jeu et la possession.

L’OM, peu inspiré offensivement, n’a cadré qu’un seul tir en seconde période, manquant clairement d’impact. Le remplacement d’Aubameyang par Vaz n’a pas apporté la fraîcheur espérée, tandis que les changements tactiques défensifs opérés par De Zerbi n’ont pas enrayé la montée en puissance du Sporting. À la 86e, Alisson Santos, également entré en cours de jeu, a inscrit le but de la victoire d’un tir dévié par Pavard qui a trompé Rulli sous sa barre. Une minute plus tard, Araujo a été exclu après une altercation avec Pavard, mais le carton rouge a été transformé en jaune après recours à la VAR. Les cinq minutes de temps additionnel n’ont pas suffi à l’OM pour recoller au score, malgré une réaction tardive. Le Sporting s’impose finalement 2-1, profitant d’une supériorité numérique et d’un banc décisif.