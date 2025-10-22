Sporting – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace ce mercredi pour affronter Sporting CP à Lisbonne pour la 3ᵉ journée de la phase de groupes de la UEFA Champions League 2025‑26. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 21h00 (heure française). Le match sera diffusé en direct sur Canal+.

Les onze probables

OM :

Rulli

Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

Vermeeren (ou Weah) O’Riley, Höjbjerg

Greenwood, Paixao

Aubameyang

Sporting :

Silva

Vagiannidis, Inácio, Debast, Araújo

Hjulmand, Morita

Quenda, Trincão, Gonçalves

Suárez

Le Stade

Le match se déroulera au Stade du Estádio José Alvalade à Lisbonne (Capacité : 50 095 places).

L’arbitre de ce Sporting – OM

Les débats seront dirigés par l’arbitre slovène Rade Obrenovič .

. Il sera assisté par ses compatriotes Jure Praprotnik et Grega Kordež.

Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Matej Jug

Les deux arbitres assistants vidéo seront le belge Bram Van Driessche, épaulé par le Slovène Martin Matoša.

La Météo

Prévision météo à Lisbonne à 21h (*)

– Ciel nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 21°C / ressentie 21°C

– Vent : SO 13km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Sporting – OM

Victoires de l’OM : 3 Matchs nuls : 1 Victoires du Sporting : 0

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :«Les attentes pour demain, ce qui va nous attendre, cela va être un match important face à une équipe très forte au Portugal. Ils ont des joueurs de talent comme Trincão, Luis Suarez. Ils ont l’habitude de gagner parce qu’au Portugal ils gagnent. C’est une équipe de haut niveau avec de très bons joueurs».

Rui Borges : « Si nous voulons être dans cette compétition, il faut affronter les meilleurs au meilleur moment. Nous avons respecté Marseille dès le tirage au sort pour la qualité de son entraîneur. Nous avons observé beaucoup de choses pour adapter notre posture. Ils sont dans une bonne phase, on voit bien leur qualité, ils aiment avoir le ballon, c’est une équipe avec une grande capacité à marquer. »

