Sporting – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting ce soir à 21h à l’occasion du match de la 4e journée de Ligue des Champions. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting aura lieu à 21h à l’Estádio José Alvalade. Le match sera retransmis sur Canal+ Foot et RMC sport 1.

La belle cote de l’OM face au Sporting.

Favoris au match aller, Marseille ne l’est plus une semaine plus tard au match retour. Les olympiens se sont pourtant largement imposés la semaine dernière au stade vélodrome contre le club portugais.. La côte d’une victoire du club marseillais est de 3,15. La cote d’un victoire de Sporting est quant à elle de 2,22.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Bailly, Clauss, Kaboré, Tavares, Gigot, Mbemba

Milieux de terrain :

Rongier, Veretout, Gueye,, Guendouzi, Gerson, Harit

Attaquants :

Sánchez, Suárez, Ünder, Payet

👥 #SCPOM Le groupe retenu par Igor Tudor pour le déplacement à 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 en @ChampionsLeague 🇵🇹✈️#UCL pic.twitter.com/9TVN7MkXrQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2022

Le groupe du Sporting

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Bailly

Clauss Veretout Guendouzi Nuno Tavares

Ünder Harit Alexis Sanchez

Sporting :

Israel

St. Juste, Coates, Reis

Esgaio (ou Porro), Morita, Ugarte, Santos

Trincao, Edwards, P. Gonçalves

Le Stade

Ce match se jouera à l’Estadio José Alvalade (Capacité : 50 095 places).

1200 supporters marseillais seront présents.

L’Arbitre de ce Sporting – OM

L’arbitre du match entre l’OM et le Sporting sera Alejandro Hernandez. José Naranjo et Diego Sanchez Rojo sur la touche, Cesar Soto Grado en 4e arbitre, ainsi que Ricardo de Burgos et Fedayi San à la VAR.

La Météo

Prévision météo à Lisbonne à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 20°C / ressentie 19°C

– Vent : NNO 19 km/h

– Taux d’humidité : 73%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Sporting

Victoires de l’OM : 1 Matchs nuls : 0 Victoires Sporting : 0

Déclarations d’avant-match

«Il n’y a pas de nécessité à motiver les joueurs. Contre Ajaccio, j’avais oublié le match une heure après, c’était comme un cauchemar, donc c’était mieux d’oublier. Les joueurs sont très motivés de toute façon, très motivés par la Ligue des champions pour faire un bon match demain (mercredi). Le groupe est très particulier, l’équipe (le Sporting) qui avait gagné les deux premiers matches a perdu contre l’équipe (l’OM) qui avait perdu ses deux premiers. Il y a trois finales mais pas juste pour nous, pour tout le monde. Tout est encore possible dans ce groupe.. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/2022)

« Il y a parfois des erreurs défensives. Mais on a joué comme ça parce qu’on n’arrivait pas à évoluer d’une autre façon. On a perdu quelques joueurs à l’intersaison, mais on a gardé la base. On n’a rien changé dans notre style. On a gagné comme ça contre Tottenham (2-0, le 13 septembre). La saison passée, nous avons été invaincus pendant dix-sept rencontres d’affilée sous cette forme. Mais, parfois, il y a des faits de jeu défavorables. On joue en repartant de l’arrière, c’est notre marque, on est presque obligés de jouer comme ça. Et on aura quand même des opportunités contre les grosses équipes, si la mentalité est bonne, si nous sommes forts sur les un contre un… » Rúben Amorim – Source : Conférence de presse (11/10/22)