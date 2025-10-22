Sporting – OM : la comparaison du coach portugais concernant De Zerbi !

À la veille du choc entre le Sporting et l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, l’entraîneur portugais Rui Borges s’est longuement exprimé en conférence de presse. Arrivé à la tête du club lisboète en décembre 2024, le technicien de 43 ans a fait part de son admiration pour Roberto De Zerbi, dont il suit le travail depuis plusieurs années.

Rui Borges impressionné par le style De Zerbi

Face aux médias, Borges a tenu à souligner l’influence grandissante du coach marseillais sur le football européen : « De Zerbi est une inspiration pour tous, nous sommes toujours en apprentissage. On comprend que le FC Porto a des traits de De Zerbi. Marseille a beaucoup plus de variabilité, il parvient à avoir plus de possession. On comprend pourquoi il est une inspiration pour Farioli. Ce sera un match totalement différent, en raison des joueurs. »

Comparaison avec le FC Porto de Farioli

Ces propos témoignent du respect qu’inspire l’entraîneur italien au-delà des frontières françaises. De Zerbi, arrivé à l’OM cet été, a profondément transformé le jeu phocéen, basé sur la possession, la variété tactique et une intensité collective impressionnante. Un style qui rappelle certaines des meilleures équipes du continent, et qui séduit les observateurs neutres comme les adversaires.

« On ne peut pas plaire à tout le monde »

Interrogé sur les critiques dont il fait parfois l’objet, Rui Borges a préféré relativiser : « Je connais notre parcours à la maison, ce que nous disons entre nous. Je gère bien ça, je reste imperméable. On ne peut pas plaire à tout le monde. L’Académie est un endroit très heureux et agréable. Cela me rend heureux du chemin accompli, j’ai beaucoup travaillé pour y arriver. Je ne serai pas toujours le meilleur, mais je ne serai jamais le pire. »

L’entraîneur du Sporting s’attend à une opposition de haut niveau : « Si nous voulons être dans cette compétition, il faut affronter les meilleurs au meilleur moment. Nous avons respecté Marseille dès le tirage au sort pour la qualité de son entraîneur. Nous avons observé beaucoup de choses pour adapter notre posture. Ils sont dans une bonne phase, on voit bien leur qualité, ils aiment avoir le ballon, c’est une équipe avec une grande capacité à marquer. »

Enfin, Borges a insisté sur la dimension physique du rendez-vous : « Ces matchs exigent beaucoup sur le plan physique. » Une manière de rappeler que la Ligue des Champions demande une exigence totale.

L’OM, bien conscient d’être attendu, devra confirmer sa montée en puissance face à un Sporting respectueux mais ambitieux. Une soirée européenne qui s’annonce passionnante à Lisbonne.