Sporting – OM : Le onze de Tudor avec Balerdi et Veretout !

A 21h, l’Olympique de Marseille affronte le Sporting Portugal à Lisbonne dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici le onze aligné par Igor Tudor.

Après deux défaites face à Tottenham et Francfort, l’OM a réussi à prendre les trois points face au Sporting dans un Vélodrome vide. Le club a de nouveau sa chance dans un groupe où toutes les cartes sont rabattues ! Ce mercredi, c’est le déplacement de l’OM chez le leader de la poule. En cas de victoire et un match nul des deux autres adversaires, les Marseillais pourraient même prendre la première place ! Igor Tudor peut compter sur les retours de Guendouzi et Clauss. Kolasinac (blessure), Dieng et Touré (non inscrits) sont absents.

Clauss et Guendouzi de retour !

Pour cette rencontre face au Sporting, Pau Lopez est sans surprise titularisé dans les buts après que Ruben Blanco ait été aligné face à Ajaccio. Devant lui, la défense à trois est composée de Mbemba à droite, Bailly dans l’axe, et Balerdi au poste de défense gauche.

Au milieu de terrain, Veretout est aligné avec Rongier. Tavares de retour à Lisbonne joue comme piston gauche. Clauss retrouve son couloir droit après sa blessure au match aller. Devant, Harit est dans le trio d’attaque, il est accompagné par Guendouzi. En pointe, Alexis Sanchez est titularisé.

Harit et Ünder titulaires !

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

Le vestiaire de nos Olympiens est prêt 👊 #SCPOM pic.twitter.com/uGosaNTfOB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

Clauss et Guendouzi sont prêts

« Le Sporting est une très bonne équipe avec de l’expérience. On doit très bien jouer pour espérer prendre des points. Demain pas besoin de réveiller mes joueurs si on est pas en retard. Clauss et Guendouzi sont prêts. Ils ont fait deux entraînements avec l’équipe. Toutes ces pensées, le match le plus important, la fin si on ne gagne pas. C’est vous les journalistes qui avaient besoin de ça pour vendre les news. Pour moi, ce n’est jamais tout blanc ou tout noir. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (11/10/2022)

C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien

« Pour moi, déjà, le premier tournant du match, qui change l’attitude des Marseillais, c’est l’arrêt de Pau Lopez. Derrière, on voit Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez haranguer leurs partenaires. Sur l’égalisation du Chilien, ce que je trouve incroyable, c’est que quand c’est les autres qui font un pressing sur le gardien, on trouve ça fantastique. Je me rappelle de ce qu’on avait dit par rapport à Benzema contre le PSG l’an dernier, qui réalise une action similaire : ‘le Real a de la ressource, Benzema est fantastique’, mais on ne dit pas que c’est grâce à Donnarumma que le Real s’est qualifié. L’OM a été chercher sa victoire, ils ont été courageux. Les erreurs du gardien viennent parce que l’OM met une pression folle. C’est parce que l’OM n’a pas lâché que le Sporting a craqué et qu’ils n’ont pas pu sorti la tête de l’eau. C’est réducteur de ne parler que des erreurs du gardien. » Giovanni Castaldi – Source: L’Equipe du Soir (04/10/2022)