Sporting – OM : Les Pronos de Nico !

Après une cruelle défaite à Madrid et une large victoire face à l’Ajax, l’OM va se frotter au Sporting. Pour ce troisième match de Ligue des Champions de la saison, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 3e journée de Ligue des Champions, l’OM se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting ! L’occasion de retrouver l’ancien joueur olympien, Luis Suarez. L’attaquant colombien s’est relancé en deuxième division espagnole avant de signer cet été au Portugal !

4 absents côté OM !

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia et Hamed Traoré encore trop courts pour ce match, il faut aussi rajouter les blessés Medina et Gouiri absents pour plusieurs semaines.

Mon prono pour Sporting – OM : Luis Suarez, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwoodmarque marquent pour une cote de 18 !

Pour ce Sporting – OM, je pars sur 3 buteurs dans ce match Suarez, Aubameyang et Greenwood marquent pour une cote de 18* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM se retrouve face à un sacré défi après la défaite inaugural à Madrid, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Sporting – OM du 22/10/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une passe décisive de Greenwood dans ce match est de 5.35* !

Et pour terminer on peux aussi imaginer un but d’un supersub : but de Vaz et l’OM gagne pour une cote de 16*

