Stade Rennais – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes ce soir au Roazhon Park. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Stade Rennais – Olympique de Marseille : 21h00 sur Canal +

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Perrin, Nagatomo, Balerdi, Amavi

Milieux :

Rongier, Cuisance, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin, Radonjic

👥 Le groupe convoqué par le coach 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀, avec le retour 🔙 de 𝗡𝗲𝗺𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗥𝗮𝗱𝗼𝗻𝗷𝗶𝗰́ et de @JordanAmavi pour #SRFCOM 🔵⚪ pic.twitter.com/ciUmfTicb3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 15, 2020

Stade Rennais

Gardiens : Salin, Bonet

Défenseurs : Traoré, Da silva, Aguerd, Maouassa, Assignon, Dalbert, Nyamsi, Soppy

Milieux : Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga, Grenier, Truffert, Léa-Siliki,

Attaquants : Doku, Niang, Tait, Ghobo, Hunou, Rutter, Terrier

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Balerdi , Amavi- Kamara, Gueye, Rongier – Payet – Benedetto, Thauvin

Rennes :



Salin – Traoré, Da Silva, Aguerd, Maoussa – Grenier, Nzonzi, Camavinga – Doku, Niang, Truffert

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Roazhon Park (Capacité : 29 778)

L’Arbitre de ce RENNES – OM

L’arbitre désigné pour Rennes – OM ce mercredi est Monsieur Turpin

La Météo

Prévision météo à Rennes à 21h00 (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 47 %

– Température 9°C / ressentie 8°C

– Vent : 9km/h NO

– Taux d’humidité : 93%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS RENNES en ligue 1

Victoires de l’OM : 44

Match nul : 32

Victoires Rennes : 30

Déclarations d’avant-match

« On a la possibilité d’écarter Rennes de la course au podium. C’est un concurrent direct. Monaco et Rennes à la suite, c’est un calendrier dur pour nous. Mais on s’élève aussi contre les grandes équipes. On montre nos capacités, notre concentration, on affiche plus nos qualités. On a fait un bon résultat en gagnant à Rennes la saison dernière, ce type de souvenir nous aide dans la motivation. Mais ça va être dur, en tout cas sur le papier ce n’est pas un match facile du tout. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (14/12/20)



« Même quand ils sont moins bien dans le jeu, ils arrivent à saisir la moindre opportunité pour gagner. Des joueurs internationaux comme Payet, Thauvin peuvent décanter les matches à tout moment. On va se préparer à toutes éventualités pour demain mais dimanche, c’est l’équipe qui a retrouvé un bon niveau général.Je le répète, il faudra qu’on confirmer notre victoire de ce week-end, dans l’organisation mais également dans le jeu avec ballon. Marseille, un concurrent direct ? S’ils visent le titre, ce n’est pas un concurrent direct ! » Julien Stephan – Source : Conférence de presse (15/12/20)