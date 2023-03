Stade Rennais – OM : Le groupe pour affronter Rennes avec un absent et un retour important !

Comme prévu, un gros absent est à déplorer pour le déplacement du Stade Rennais ce dimanche soir. Le groupe a été communiqué par Igor Tudor. C’est le un gros choc en Ligue 1 ce dimanche ! L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes pour le match de clôture de la 26e journée de Ligue 1. Malheureusement pour ce match, Samuel Gigot n’est toujours pas remis de sa grosse blessure à la cheville. Voici les joueurs convoqués par le coach Igor Tudor. Ünder fait son retour !

Le groupe de l’OM

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Simon

Défenseurs : Kabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares, Mbemba

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Payet, Sanchez, Vitinha, Ünder

On ne sera pas là pour faire de cadeaux — Bourigeaud

« Ils vont essayer de réagir assez rapidement. Nous on est concentrés sur nous-mêmes, on a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliqué. Mais on ne sera pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile. Ils ont un pressing assez intense, des joueurs qui font beaucoup d’efforts. Il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing et essayer de jouer de notre jeu, aller de l’avant. On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique, beaucoup analysé les choses aussi. On essayera de tout mettre en œuvre pour espérer une victoire. (…) La pression avant de jouer l’OM ? Non je pense que c’est une pression positive. On joue à domicile, on aura tous nos supporters avec nous. On a bien travaillé cette semaine, on a fait de très bonnes choses à l’entraînement. Maintenant il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end en match. C’est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, c’est un match capital pour la suite de notre saison, mais moi j’ai plus envie de le prendre sur le fait qu’on a un gros coup à faire aujourd’hui pour pouvoir se rapprocher des premières places. » Benjamin Bourigeaud – source : Conférence de presse / Site officiel du SR (03/03/2023)