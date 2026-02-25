Stage à Marbella : Cet ancien du LOSC valide la stratégie de l’OM avant le choc contre Lyon

Présent sur le plateau de « L’Équipe de Greg », Ludovic Obraniak a analysé le choix de l’Olympique de Marseille** d’organiser un stage à Marbella. Une décision qu’il considère comme pertinente à l’approche du match face à l’Olympique Lyonnais.

Interrogé lundi sur La chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak s’est exprimé sans détour sur la mise au vert de l’OM en Espagne cette semaine. L’ancien international polonais y voit un levier psychologique et sportif avant une rencontre importante au Vélodrome.

« Un bien nécessaire » selon Obraniak

« C’est quitte ou double. Si les mecs ne s’aiment pas, ce n’est pas le fait de passer une semaine ailleurs qui va les faire plus s’aimer. Mais je crois que c’était important de faire connaissance avec le coach. Dans un endroit où tu vas donner 100% de ton temps au football. Là t’es à Marseille, ils vont sortir de l’entraînement, il y a la famille, tu es pris dans le courant de la vie. Là ils ne vont penser qu’au foot. Il va y avoir les entretiens individuels, les séquences vidéos, ils ne vont penser qu’au match, à 100% pendant une semaine. Une pression de plus ? Non, je ne trouve pas. Ceux qui ont peur du contexte marseillais : il ne faut pas signer là-bas. Si tu n’es pas prêt mentalement à pouvoir répondre aux attentes de ce club… Ça avait bien marché avec Roberto De Zerbi. L’après-Rome avait été plutôt positif. Ils avaient enchaîné plusieurs victoires et avaient terminé 2ᵉ. J’y vois un bien nécessaire », a conclu Ludovic Obraniak.

Une préparation recentrée sur le football

Au-delà du simple changement de décor, l’analyse d’Obraniak souligne un aspect central : la concentration totale sur la performance. Séances vidéo, entretiens individuels et travail tactique constituent l’essentiel du programme évoqué. Dans un contexte marseillais souvent décrit comme exigeant, cette parenthèse espagnole vise à resserrer le groupe et à maximiser la préparation mentale. Un choix stratégique qui sera rapidement évalué à l’épreuve du terrain face à Lyon.