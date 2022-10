Strasbourg – OM (0-2) : Marseille laisse filer deux points dans les dernières secondes !

Tudor a décidé de faire reposer Tavares, Rongier, Harit et Sanchez. L’OM se procure une première grosse occasion, Payet est décalé côté gauche, il feinte, rentre dans la surface, élimine et semble être touché avant de trouver Dieng, qui frappe mais c’est contré par un défenseur (6′). Sur un dégagement de Lopez, Dieng reprend le ballon après rebond, sa frappe est déviée et lobe Sels (0-1 / 8′). Suite à une combinaison côté droit, Under hérite d’un ballon mal renvoyé, sa frappe passe juste au dessus de la transversale (11′). Under reprend du gauche au milieu de la surface adverse, la frappe est cadrée cette fois mais Sels repousse des poings (18′). Grosse percée de Payet qui cherche Under, le milieu offensif tombe dans la sirface mais l’arbitre ne bronche pas, sur le secodn ballon Dieng tente un retourné, raté (23′). Diallo est trouvé dans la surface marseillaise, il contrôle et frappe en pivot, ce n’est pas cadré (24′). Payet lance Dieng à gauche, l’attaquant sert parfaitement Under qui croise sa frappe et trouve le poteau (25′). L’OM combine parfaitement, Mbemba trouve Under, qui cherche Dieng mais trouve Clauss à gauche, l’international français centre, si Dieng est trop court, Kaboré est là au second poteau pour doubler le score (0-2 / 35′). Veretout tacle dans le mauvais sens au milieu de sa surface suite à un centre de Thomasson, Lopez Le gardien est lobé mais le ballon trouve la transversale (38′). Gros tacle de Deeng, qui réccupère le ballon et frappe, Sels capte, l’attaquand sénégalais reste au sol (42′). C’est un coup, il reprend le jeu. L’OM mène 0-2 à la mi-temps et c’est mérité.

Dieng et Kaboré ouvrent leur compteur but

Tavares et Rongier remplacent Clauss et Veretout dans l’optique de reposer tous les habituels titulaires (46′). Carton jaune pour DIeng suite à une faute (52′). Incroyable raté d’Under parfaitement servi par Payet au second poteau, l’ailier ne cadre pas (57′). Isaac Touré templace Kolasinac (65′). Gerson remplace Under (72′). Le rythme a clairement baissé dans cette seconde période, l’OM gère pour son avance et Strasbourg pousse sans convicition. Il faut attendre un centre anondin, Mbemba et Balerdi sont omnubilé par Ajorque et laissent Mothiba seuln ce dernier contrôle et marque en force (1-2 / 76′). L’OM relance son adverssaire par une nouvelle absence défensive. Tudor décide de faire entrer Harit à la place de Dieng (79′) afin de tenir le ballon. L’OM souffre sur un centre en retrait, Pau Lopez réalise une double parade énorme face à Gameiro (88′). Gameiro égalise dans les arrêts de jeu, Touré rencoie de la tête, Gameiro reprend de volée, le ballon est dévié par Kaboré du dos (2-2 / 94′). Marseille laisse filer deux points, bien trop attentiste en seconde période.