Accueil / OM Actualités / Strasbourg – OM (1-2) : Murillo et Auba buteurs ! Victoire au mental… Le débrief à chaud !
OM Actualités

Strasbourg – OM (1-2) : Murillo et Auba buteurs ! Victoire au mental… Le débrief à chaud !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du débrief de la rencontre face au RC Strasbourg (1-2), avec nos journalistes Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Joel Cantona. Trois enseignements, analyse à chaud, man & merguez du match et vos questions dans votre debrief !

 

 

