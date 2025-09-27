Strasbourg – OM (1-2) : Murillo et Auba buteurs ! Victoire au mental… Le débrief à chaud !

Voici le replay du débrief de la rencontre face au RC Strasbourg (1-2), avec nos journalistes Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Joel Cantona. Trois enseignements, analyse à chaud, man & merguez du match et vos questions dans votre debrief !

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.