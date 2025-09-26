Strasbourg – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

L’Olympique de Marseille ouvre la sixième journée de Ligue ce vendredi soir avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Strasbourg. Victorieux du PSG lors de la précédente journée, les hommes de Roberto De Zerbi veulent confirmer leur regain de forme et se rapprocher du podium. Face à eux, un RCSA ambitieux, invaincu depuis le début de saison et qui rêve de s’installer en tête du classement.

Quatrièmes au classement avec 12 points, les Strasbourgeois restent sur un excellent début de saison, ponctué par quatre victoires contre Metz (0-1), Nantes (1-0), Le Havre (1-0) et le Paris FC (2-3). Les hommes de Patrick Vieira sont au coude à coude avec Lyon, le PSG et Monaco, et savent qu’un succès ce vendredi leur offrirait une place de leader provisoire.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Marseille en quête de confirmation

De Son côté, l’OM arrive lancé par une victoire de prestige contre le PSG (1-0). Avec 9 points, les joueurs de Roberto De Zerbi occupent la sixième position et veulent poursuivre leur remontée au classement. Pour Mason Greenwood et ses coéquipiers, l’objectif est clair : éviter de perdre du terrain sur le podium.

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

De Zerbi prévient : « Strasbourg plus important que l’Ajax »

À la veille de la rencontre, l’entraîneur de l’OM a insisté sur l’importance de ce déplacement en Alsace :

🗣️ Roberto De Zerbi :

« Demain sera plus important que le match de l’Ajax. Je ne pense pas que l’Ajax soit plus facile ou moins important mais parce que Strasbourg, c’est vraiment un match difficile et si on gagne, on sera premier au classement. C’est toujours agréable de se voir aussi haut au classement. Il n’y a pas meilleur moyen de préparer l’Ajax qu’en se concentrant sur le match de demain. »

Un discours qui montre à quel point le technicien italien et son groupe prennent cette affiche très au sérieux.

Le onze probable de l’OM

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi devrait aligner une équipe ambitieuse et équilibrée. Voici la composition probable des Marseillais :

Rulli

Murillo – Pavard – Balerdi – Aguerd – Emerson

O’Riley – Højbjerg

Greenwood – Gouiri – Weah

Un onze qui combine solidité défensive et potentiel offensif, avec notamment la présence de Greenwood, Gouiri et Weah en première ligne.

Notre avant-match en vidéo

Pour aller plus loin dans l’analyse de cette rencontre, retrouvez notre avant-match complet en vidéo sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille. Décryptage, enjeux et clés du match, toute l’équipe passe en revue les forces en présence avant le coup d’envoi.

📺 Visionnez l’avant-match ici 👉 Football Club de Marseille – Avant-match Strasbourg-OM

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Strasbourg – OM ?

Le coup d’envoi de Strasbourg – OM sera donné ce vendredi 26 septembre à 20h45 au Stade de la Meinau.

La rencontre est diffusée en exclusivité sur Ligue 1+. Dès 20h00, Thibault Le Rol présentera le magazine “Kick-off”, pour revenir sur l’actualité du championnat et préparer cette affiche du vendredi soir. Le direct se poursuivra ensuite avec le match et les analyses des commentateurs.

👉 Strasbourg – OM, à suivre en direct ce vendredi à 20h45 sur Ligue 1+.