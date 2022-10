Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et l’Olympique de Marseille aura lieu à 21h00 au Stade de la Meinau. Le match sera retransmis sur Canal + Sport 360. Pour regarder OM – Lens en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal+ (accessible sur abonnent).

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Clauss, Tavares, Kaboré, Touré

Milieux : Guendouzi, Rongier, Veretout, Elmaz

Attaquants : Suarez, Ünder, Sanchez, Payet, Harit, Gerson, Dieng

Strasbourg

Gardiens :

Matz Sels, Eiji Kawashima Défenseurs :

Colin Dagba, Thomas Delaine, Lucas Perrin, Ronaël Pierre-Gabriel, Gerzino Nyamsi, Maxime Le Marchand, Ismaël Doukouré Milieux :

Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Dimitri Liénard, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko Attaquants :

Kévin Gameiro, Lebo Mothiba, Habib Diallo, Ludovic Ajorque.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac (ou Touré)

Kaboré Rongier Guendouzi (ou Gerson) Tavares

Under (ou Gerson) Payet

Suarez (ou Dieng)

Strasbourg :

Sels

Perrin, Nyamsi, Le Marchand

Dagba, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Delaine

Gameiro, Diallo

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce samedi est monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Thomas Luczynski. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Alexandre Perreau Niel. Les deux arbitres assistants vidéo seront YHamid Guenaoui et Christian Guillard.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Nuageux(couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 19°C / ressentie 17°C

– Vent : S 9 km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

« Forcément, ça va être un gros match. Dans une période où leurs résultats ne sont pas très bons, il y a quand même beaucoup d’intensité dans leurs rencontres. C’est une grosse équipe ! Il faudra être parfaits dans beaucoup de domaines. (…) Quand tu es à Marseille, tu ambitionnes de gagner tous les matches. On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir. Il faudra être capables de s’organiser techniquement face à la pression qu’ils peuvent mettre. (…) L’OM n’a plus du tout le même visage que l’année dernière. C’est une équipe qui presse en permanence et qui fait quasiment du un contre un tout terrain. Je ne pense pas que leurs résultats actuels leur fassent changer leur façon de jouer » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (27/10/22)

« Des doutes? Non. Il faut faire une analyse match après match. La défaite contre Lens n’était pas méritée. On a fait des bons matchs du point de vue de la prestation. On a vraiment bien travaillé au niveau de la course, avec ou sans ballon. Les deux dernières prestations m’ont plus plu que celles des deux derniers mois. (…) Les joueurs sont conscients qu’on a besoin de points. Ils savent que le match de demain est très important. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/10/22)