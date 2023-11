Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte le RC Strasbourg ce samedi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+Foot et Canal+Sport 360.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens : Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Meïté, Lodi, Soglo, Balerdi

Milieux : Veretout, Kondogbia, Tika, Nadir, Harit, Ounahi

Attaquants : Ndiaye, Sarr, Vitinha, Correa, Aubameyang

Strasbourg

Gardiens :

Matz Sels, Alaa Bellaarouch Défenseurs :

Frédéric Guilbert, Thomas Delaine, Lucas Perrin, Saïdou Sow, Gerzino Nyamsi, Abakar Sylla, Eduard Sobol Milieux :

Jessy Deminguet, Junior Mwanga, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko, Ismaël Doukouré Attaquants :

Kévin Gameiro, Emanuel Emegha, Moïse Sahi Dion, Lebo Mothiba, Ângelo Gabriel, Dilane Bakwa.

Les onze probables

OM :

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac (ou Touré)

Kaboré Rongier Guendouzi (ou Gerson) Tavares

Under (ou Gerson) Payet

Suarez (ou Dieng)

Strasbourg :

Sels

Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol

Doukouré, Sissoko

Angelo, Sahi, Mothiba

Emegha.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce samedi est monsieur Jerome Brisard. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cédric Favre. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thierry Bouille. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Hakim Ben El Hadj Salem.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Nuageux(couverture nuageuse 79%)

– Pourcentage de pluie : 52%

– Température 6°C / ressentie 0°C

– Vent : 0 15km/h

– Taux d’humidité : 83%

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 30 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

Vieira : « Recevoir l’OM, ça annonce un beau match. L’envie et la détermination seront forcément présentes. C’est à nous mettre en œuvre notre travail sur ce match face à l’OM. On a beaucoup travaillé sur la façon de se créer plus d’occasions. (…) Je m’attends à un match compliqué. Même si Marseille est dans une situation difficile, quand on regarde leur effectif, leurs individualités, ils sont capables de renverser la situation sur un match »

Gattuso : « On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours mais avec Correa, Vitinha, Aubameyang on a fait des exercices en plus comment attaquer l’espace, combiner, marquer, expliquait le coach Gattuso en conférence de presse. Ce sont des raisons différentes et ça ne concerne pas seulement les attaquants, mais aussi toute la phase offensive et l’utilisation du ballon. Il faut croire en nos forces, avoir la conviction qu’on peut marquer, créer des occasions, marquer des buts simples et il arrivera un moment où on marquera. Mais il faut garder son calme parce que l’excitation ne nous aidera pas. »