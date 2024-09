Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Strasbourg ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs

Murillo, Brassier, Lirola, Cornelius, Garcia

Milieux de terrain

Rabiot, Kondogbia, Hojbjerg, Carboni, Harit, Koné, Bakola

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah

Strasbourg

Gardiens : Petrovic, Risser, Johnsson

Défenseurs : Sow, Sylla, G.Doué, M.Sarr, Senaya, Doukouré, Sobol, Y.Gomis

Milieux : Lemaréchal, Andrey Santos, Nanasi, Diong, Mwanga, Diarra

Attaquants : Moreira, Emegha, Mara, Oscar Perea, Bakwa, Sebas

Les onze probables

OM :

Rulli

Lirola Kondogbia Brassier Murillo

Koné Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Strasbourg :

Petrović

Doué, Sow, Sarr, Moreira

Doukouré, Santos

Bakwa, Diarra, Nanasi

Emegha

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce dimanche est Willy Delajod. Il sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thomas Léonard. Les deux arbitres assistants seront Jérémie Pignard et Yohann Rouinsard.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 9°C

– Vent : E 9km/h

– Taux d’humidité : 77%

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 32 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

Liam Rosenior : « Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui, a affirmé l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille. Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités

De Zerbi : » On a eu des matchs très difficiles à l’extérieur, à Brest, Toulouse et Lyon. Avoir 9 points, c’est déjà beaucoup, et en avoir 12, ça serait un super résultat. Ça sera plus difficile qu’à Lyon. Strasbourg, c’est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte, avec de bons joueurs, avec une identité claire. C’est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu’ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu’on fasse tout bien, qu’on défende bien, qu’on attaque bien, qu’on joue avec caractère, qu’on sache souffrir également parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. On a vraiment un gros objectif pour ce week-end parce que si on réussit à l’emporter, ça signifie être en tête du classement et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match.