Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg ce soir à 20h45 au Stade de la Meinau pour le compte de la 6e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre le RC Strasbourg Alsace et l’Olympique de Marseille sera donné ce vendredi 26 septembre à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur Ligue 1+.

Le groupe de l’OM

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 📋 #RCSAOM Les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à la Meinau ce soir ⚔️ pic.twitter.com/pApEBjFFtI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 26, 2025

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina

Gomes, Höjbjerg

Greenwood, O’Riley, Weah

Gouiri (ou Aubameyang)

Strasbourg :

Penders

Høgsberg, Sarr, Doukouré

Doué, Luis, Barco, Moreira

Emegha, Lemaréchal, Panichelli.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 32 000 places).

L’arbitre de cet Strasbourg – OM

Arbitre principal : Jérémie Pignard

Jérémie Pignard Arbitres assistants : Yannick Boutry et Cédric Favre

Yannick Boutry et Cédric Favre 4e arbitre : Thierry Bouille

Thierry Bouille Arbitres assistants vidéo : Eric Wattellier et Cédric Dos Santos.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel couvert (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 81%

– Température 12°C / ressentie 10°C

– Vent : S 7 km/h

– Taux d’humidité : 96%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Strasbourg – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 44 Matchs nuls : 33 Victoires Rennes : 28

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse :“Je me rappelle bien de ces matchs, surtout celui à Strasbourg où nous étions euphoriques et enthousiastes après notre victoire à Lyon. On était tombé. Après le PSG (1-0), la première pensée, c’était Strasbourg qui a des bons joueurs, jeunes, qui courent et qui sont bien organisés. Ce ne sont pas des joueurs choisis au hasard. Ils sont jeunes, mais avec une valeur économique importante. C’est un match difficile. On a voulu faire un match de haut niveau contre le PSG, mais après ce match, il y a deux choses : vendredi, on sera encore plus attendu avec les projecteurs pointés sur nous, Strasbourg va nous observer mais aussi toutes les autres équipes ; puis après il y a les attentes qui augmentent. Mais quand tu veux bien faire les choses, que tu gagnes des matchs comme celui contre le PSG, c’est normal de susciter des attentes. Ce n’est pas une angoisse ou de la pression, c’est positif”.

Liam Rosenior:« Abakar Sylla est de retour dans le groupe (le défenseur n’a pas encore joué de la saison, NDLR). Julio Enciso s’entraine mais n’est pas encore disponible, il se rapproche doucement du groupe. Sebastian Nanasi est encore indisponible. Soumaïla Coulibaly s’est bien entrainé cette semaine et sera sélectionnable demain. »

