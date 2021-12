Strasbourg – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour y affronter les joueurs de Julien Stephan dans le cadre du match de la 18e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, qui précèdera le dernier match de cette 18e journée, aura lieu cet après-midi à 17h au Stade de la Meinau à Strasbourg. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video et Canal + Sport. Les abonnés Prime qui n’ont pas le Pass Ligue 1 pourront tout de même voir le match !

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Lopez, Vanni

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Payet

Strasbourg

Gardiens :

Matz Sels, Eiji Kawashima Défenseurs :

Frédéric Guilbert, Karol Fila, Lucas Perrin, Anthony Caci, Gerzino Nyamsi, Alexander Djiku Milieux :

Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Dimitri Liénard, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Ibrahima Sissoko, Nordine Kandil Attaquants :

Majeed Waris, Kévin Gameiro, Moïse Sahi, Habib Diallo, Ludovic Ajorque.

Les onze probables

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Kamara, Rongier, Guendouzi, Ünder, Konrad, Gerson – Payet

Strasbourg :

Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci – Sissoko, Prcic, Thomasson – Ajorque, Gameiro

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce dimanche est monsieur Mikael Lesage. qui officiera au centre, assisté de Huseyin Ocak et Frédéric Haquette à la touche.Bartolomeu Varela sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à Hamid Guenaoui et Abdelali Chaoui

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 17h (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 61%

– Température 4°C / ressentie 4°C

– Vent : ENE 2 km/h

– Taux d’humidité : 80%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 42 Match nul : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

« Nous sommes bien conscients de la réalité, on affronte une équipe en excellente forme offensivement. ll y a deux solutions pour les stopper : un marquage plutôt strict ou alors dominer et avoir le contrôle du jeu pour qu’ils touchent moins le ballon et soient moins proches de notre surface. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (10/12/21)

« C’est encore un gros match ce week-end. Quand on joue des équipes de cette dimension, on est forcément outsiders. Il faut avoir l’humilité de le dire. On a une équipe européenne qui arrive dimanche chez nous, avec beaucoup d’intensité et de qualités. Mais nous aussi on a envie de démontrer nos qualités, encore plus devant notre public. Il y a une vraie identité de jeu à l’OM. Ensuite, oui c’est une équipe hybride. Je ne sais pas dans quel système ils viendront dimanche, mais ils ont des caractéristiques très marquées. Ils marquent moins de buts, mais ils sont hermétiques » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (10/12/21)