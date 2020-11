Strasbourg – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg pour l’ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

RC Strasbourg – Olympique de Marseille : 21h00 sur Téléfoot

Les groupes



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Perrin Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Kamara, Khaoui Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Luis Henrique





Racing Club Strasbourg Alsace

Gardiens:

Eiji Kawashima, Bingourou Kamara

Défenseurs :

Mohamed Simakan, Lamine Koné, Kenny Lala, Stefan Mitrović, Anthony Caci, Lionel Carole, Alexander Djiku, Ismaïl Aaneba, Marvin Senaya

Milieux :

Dimitri Liénard, Sanjin Prcić, Jean-Ricner Bellegarde, Mehdi Chahiri, Adrien Thomasson, Ibrahima Sissoko

Attaquants :

Majeed Waris, Kévin Zohi, Habib Diallo.

🚨 #RCSAOM I Le groupe du Racing pour la réception de l’@OM_Officiel !

🔙 Dimitri #Liénard et Lamine #Koné ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) November 5, 2020





Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo- Kamara, Gueye, Cuisance – Thauvin, Germain, Luis Henrique



RC Strasbourg :





Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic (cap.), Caci – Djiku, Liénard – Bellegarde, Thomasson, Chahiri – Diallo

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos dans le Stade de la Meinau.

L’Arbitre de cet Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour le match Strasbourg – OM ce vendredi soir est Monsieur Johan Hamel

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h00 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 5°C / ressentie 6°C

– Vent : 6 km/h SO

– Taux d’humidité : 95%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations Strasbourg vs OM en ligue 1

Le RC Strasbourg et l’OM se sont affrontés 95 fois en Ligue 1 (première division), l’OM a gagné 41 fois pour 27 matches nuls et 27 défaites…

Déclarations d’avant-match

« On a tout le monde de disponible, c’est une bonne chose, et on est plutôt frais après Porto car on a peu couru… Les médias sont fatalistes avec nous, il ne faut pas que nous aussi le soyons. On doit montrer une autre image. Strasbourg se trouve dans un mauvais moment, comme nous en Ligue des champions. L’absence d’Ajorque va compter beaucoup, mais ils ont fait un gros coup avec Diallo, qui manque énormément à Metz. Ils ont de bons joueurs comme Lala, Simakan et Thomasson. ».

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Quand on perd, c’est sûr que, le match d’après, il faut vite se remettre en question et, là, avec Marseille, c’est un gros match qui arrive. Qui plus est, avec leur rencontre de mardi soir, on sait que cela va être difficile, ils vont avoir la rage pour effacer leur défaite. À nous de tout faire pour essayer de gratter des points. En tant que Français, quand je vois perdre les équipes qui sont européennes, je suis déçu. Ce n’est jamais bon, pour plein de raisons, l’indice UEFA ou juste par rapport au coeur. On sait qu’il y aura une réaction. Quand on voit les réactions d’après-match de (Steve) Mandanda ou du coach, on sait qu’ils vont être remontés, mais c’est à nous de mettre les ingrédients pour ne pas être frustrés, comme on l’a été à Reims. »

Jean-Marc Kuentz – source : Conférence de presse