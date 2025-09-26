Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Strasbourg – OM : L’avant match (20h15) et le débrief à suivre en direct au coup de sifflet final !
OM Actualités

Strasbourg – OM : L’avant match (20h15) et le débrief à suivre en direct au coup de sifflet final !

Par Rayane Benmokrane - Publié le - Mis à jour le

FCMarseille vous propose un avant match dès 20h15 ce vendredi, puis le débrief de la rencontre face au RC Strasbourg, avec nos journalistes Rayane Benmokrane, Nicolas Filhol, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Joel Cantona. On se retrouve juste après le match pour le debrief !!

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :
Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr
*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823