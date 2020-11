Strasbourg – OM // Les Notes de FCM : De la gentille médiocrité dans toutes les lignes…

L’Olympique de Marseille s’est imposé de manière invraisemblable à Strasbourg (0-1).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Plutôt solide…

Si Strasbourg n’a cadré que deux tirs plutôt simples à arrêter pour lui, il a dû plus s’employer sur des sorties que ce soit dans sa surface, sur des centres, ou en dehors pour stopper des situations dangereuses. Il l’a bien fait, il s’est aussi permis un petit dribble sur Diallo à la 54′. Autrement, il a vu une frappe s’écraser sur sa barre transversale (58′) et a sans doute été bien heureux dans les arrêts de jeu de voir l’arbitre ne pas désigner le point de penalty.

Y. Nagatomo : 2,5/10

Encore un match difficile…

Constamment pris dans son dos ou dépassé par les accélérations de Bellegarde (comme à la 19′), il a beaucoup souffert et n’a bien sûr pas apporté grand chose offensivement. Il est d’ailleurs monté bien moins souvent qu’Amavi. Il a aussi le taux de passes réussies le plus faible (61,9%) de tous les joueurs de champ titulaires hier soir. Bref, un match de remplaçant qui avait tout de même l’excuse de ne pas jouer à son poste de prédilection.

L. Balerdi : 6/10

La meilleure nouvelle du match à Strasbourg…

Comme face à Lorient, il a prouvé qu’il avait le potentiel pour être bien plus qu’un remplaçant dans cette équipe. Dominateur dans les duels (8 remportés sur 9), impeccable sur ses tacles (3 réussis sur 3), il a seulement pêché dans la relance (2 longs ballons réussis sur 7 tentés). Il a fait beaucoup de bien à son équipe hier soir.

D. Caleta-Car : 5/10

Match passable…

S’il n’a toujours pas retrouvé sa qualité de relance (2 longs ballons réussis sur 7), il a au moins pu prendre la mesure de son adversaire direct hier soir. Il n’a pas été trop débordé par Diallo et a fait le taf. Toujours pas un leader mais un soldat acceptable, face à Strasbourg, en Ligue 1.

J. Amavi : 3,5/10

À deux doigts d’une nouvelle erreur cruciale…

Ces dernières semaines, il est souvent l’auteur d’actions négatives pour son équipe (Olympiakos, Porto). Cette fois-ci, à la 90+2′, déjà averti depuis la 52′, il se fait complètement déborder par Zohi et semble commettre une faute. Heureusement, l’arbitre en décide autrement. Sans ça, ce sont deux points qui auraient pu s’envoler pour l’ensemble de l’équipe. Autrement, il a été dynamique et l’auteur de plusieurs débordements assez tranchants et même de centres intéressants (26′, 69′) pas toujours exploités par ses partenaires. Il a aussi intercepté énormément de ballons (9).

B. Kamara : 4/10

En grande souffrance mais il s’est accroché…

S’il a perdu beaucoup de duels, il en a également disputé un gros paquet (21 dont 12 gagnés). Il a parfois semblé dans la difficulté, dépassé voire même agacé (comme l’atteste son jaune récolté à la 57′ pour contestations) mais il est reparti au charbon. On ne peut pas le lui enlever surtout que ça avait une certaine valeur dans cet OM défensif et dominé territorialement. Il n’est toujours pas redevenu ce joueur qui sortait du lot mais il s’est au moins bien battu.

P. Gueye : 5/10

Plutôt intéressant…

Il a apporté une vraie présence physique au milieu et a même réussi quelques ouvertures intéressantes. Il en est d’ailleurs à quatre passes longues réussies sur quatre tentées. 8 duels gagnés (dont 3 de la tête) sur 11 joués, il a livré quarante-cinq minutes de bonne facture.

remplacé à la mi-temps par

M. Sanson : 5/10

Il joue 30 minutes, touche 17 ballons, se rend très disponible, marque un but splendide plein de spontanéité… et sort sur blessure. Remplacé à la 75′ par Kevin Strootman.

V. Rongier : 4/10

Un symbole de la neutralité de cette équipe…

A t-il été clairement mauvais techniquement ? Non. N’a t-il pas fait les efforts ? Non plus. Il a couru, défendu, rarement avec succès, mais il l’a fait. Il est aussi resté bien placé, n’a pris que très peu de risques dans son jeu de passes (malgré une bonne ouverture en seconde mi-temps) et a été à l’image de son équipe. Passablement médiocre.

M. Cuisance : 3/10

Un match difficile pour un joueur aussi collectif…

Il a encore couru partout, s’est rendu très disponible et a souvent cherché à vite trouver ses partenaires… qui ne bougeaient pas beaucoup. Que dire de plus ? Il a travaillé, oui comme tous les autres (2 tacles réussis) mais a aussi commis pas mal de petites fautes (3). Remplacé par Dimitri Payet (64′) qui démarre l’action de but et va au bout en centrant au sol.

F. Thauvin : 2,5/10

Pas décisif, pas inspiré…

Son match est à l’image de cette action de la 49′ où il prend le ballon de son côté, se lance dans une série de dribbles, en réussit quelques uns puis se fait reprendre, chute et s’énerve ! Une rencontre difficile dans laquelle il n’est jamais parvenu à se mettre en situation de tir ou de passe décisive. Malgré une envie de bien faire évidente, il est passé à côté de son match. Remplacé à la 65′ par Dario Benedetto qui dévie bien le ballon sur l’action du but (72′). Enfin, l’action quoi.

V. Germain : 2,5/10

Toujours bon défenseur sur corner, toujours pas suffisant en attaque pour l’OM…

Titularisé dans une sorte de 4-4-2, il n’a pas brillé du tout. Il n’a pas énormément de ballons dans la surface adverse à négocier et les rares qu’il a, il les négocie mal (77′). Là où on l’a surtout vu bon, c’était sur les corners de Strasbourg pour dégager au premier poteau. Sinon, il a fait les efforts, tout ça, tout ça… Vous connaissez déjà le couplet. Remplacé à la 81′ par S-E Khaoui.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Son équipe a produit un tir dans le match. Voilà, c’est tout, rideau.

Bon elle a au moins concédé un peu mois de situations (0.32 xGoal pour Strasbourg) mais n’a rien créé et peut s’estimer chanceuse de ne pas être puni par un penalty dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps.

Même si les changements ont porté leurs fruits, le contenu global est nettement insuffisant.