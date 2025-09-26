Strasbourg – OM : Les Pronos de Nico

Après la belle victoire 1-0 face au PSG lundi, l’OM va enchainer en Ligue 1 par le déplacement à Strasbourg suite au report du match à cause des orages. Pour ce Classique, je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 6e journée de Ligue 1, l’OM se déplace à Strasbourg pour y affronter le RCSA. Une grève des ultras est annoncée pour ce match, Rosenior doit faire avec un retour et 3 absents, Lucas Högsberg, suspendu lors de la dernière journée, a purgé sa sanction et postule à une place de titulaire vendredi soir à la Meinau. En revanche, l’infirmerie reste occupée : Sylla, Nanasi et Enciso sont jugés trop justes pour cette rencontre

Sylla, Nanasi et Enciso absents côté Strasbourg, Traoré et Kondo forfait pour l’OM

Roberto De Zerbi a annoncé que “Kondogbia et Traoré ne seront pas disponibles face à Strasbourg, les autres vont bien.”

🔥 #RCSAOM ce vendredi soir ! Le RC Strasbourg, coleader de Ligue 1 avec 12 points, reçoit l’OM ce vendredi (20h45). 👉 Retour d’Högsberg ✅

👉 Sylla, Nanasi et Enciso absents ❌

📍La Meinau s’annonce bouillante pour cette 6e journée !#RCSAOM #TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/Pltf4hf28y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025

Mon prono pour Strasbourg – OM : score de 1-2, 1-3 ou 1-4 pour une cote de 4.75 !

Pour ce Strasbourg – OM, je pars sur une victoire de l’OM sur le score de 1-2, 1-3 ou 1-4 pour une cote de 4.75* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM vient de battre le PSG et doit confirmer en Ligue 1, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics Strasbourg – OM du 26/09/2025 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’un but de Gouiri est de 3.05* !

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10” en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

« Unibet s’engage activement pour le jeu responsable en offrant des outils tels que des limites de dépôt, de mises et d’auto-exclusion. Ces options permettent aux joueurs de garder le contrôle et de pratiquer les paris de manière sûre et équilibrée, garantissant ainsi une expérience de jeu saine. »