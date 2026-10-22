Après deux défaites en Europa League, l’OM se déplace sur la pelouse du Sturm Graz ce jeudi à 18h45. Les Marseillais restent sur deux succès consécutifs en Ligue 1 et doivent désormais traduire ce regain de confiance sur la scène européenne.

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L’Olympique de Marseille aborde ce rendez-vous européen dans un contexte plus favorable qu’au début de sa campagne. Les deux revers concédés en Europa↗ League ont placé les joueurs marseillais dans l’obligation de réagir face au Sturm Graz, avec un coup d’envoi fixé à 18h45. Cette rencontre représente la prochaine étape après le redressement observé en championnat.

Deux victoires en Ligue 1 avant le déplacement en Autriche

L’OM s’est relancé en championnat en remportant ses deux dernières rencontres de Ligue 1. Ces résultats ont permis aux Marseillais de retrouver de la confiance avant leur déplacement sur la pelouse du Sturm Graz, alors que l’équipe reste encore à la recherche de ses premiers points européens après deux défaites. Le contexte s’est également amélioré grâce au retour de plusieurs cadres et à l’émergence de jeunes talents. Ces évolutions offrent davantage de solutions à Bruno Genesio↗ au moment de préparer ce match, sans que la composition du groupe ne soit détaillée dans les éléments disponibles.

Bruno Genesio face au défi européen

Après le réveil marseillais en Ligue 1, l’entraîneur doit maintenant confirmer cette dynamique en Europa↗ League. Le déplacement chez le Sturm Graz intervient donc dans un moment charnière de la campagne européenne de l’OM, qui doit réagir après ses deux premières défaites. Le match entre le Sturm Graz et l’OM est programmé ce jeudi 22 octobre à 18h45. Les Marseillais disposent ainsi d’une occasion de prolonger les effets de leurs deux succès en championnat sur la scène européenne.