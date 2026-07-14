Supérieure collectivement et techniquement, l’Espagne stoppe net les Bleus et file en finale de la Coupe du monde !

L’équipe de France s’est inclinée face à une Espagne largement supérieure (2-0), mardi soir à Arlington, en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Dominés dans le jeu du début à la fin, les Bleus quittent la compétition aux portes de la finale après une prestation sans véritable réponse face à la maîtrise collective espagnole.

L’Espagne a imposé son football aux Bleus

Le parcours de l’équipe de France s’arrête en demi-finale. Les hommes de Didier Deschamps ont été dominés dans tous les compartiments du jeu par une sélection espagnole qui a confirmé son statut en s’imposant logiquement (2-0).

Après un début de rencontre marqué par une forte maîtrise technique de la Roja, le tournant intervient à la 20e minute. Sur une situation pourtant peu dangereuse, Lucas Digne concède un penalty après avoir accroché Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal ne tremble pas et ouvre le score deux minutes plus tard (22e).

Déjà en difficulté dans le jeu, les Bleus voient ensuite William Saliba quitter ses partenaires sur blessure à la demi-heure de jeu. D’après L’Équipe, le défenseur évoluait depuis plusieurs semaines sous antidouleurs en raison d’un problème au dos. Maxence Lacroix prend alors sa place.

Une réaction française qui n’est jamais venue

Menée au score, la France ne parvient jamais à inverser la tendance. Le trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola passe largement à côté de son match et les occasions françaises restent très rares.

Au retour des vestiaires, l’Espagne poursuit sa démonstration. Après un échange rapide avec Dani Olmo, Pedro Porro trompe Mike Maignan à bout portant pour faire le break à la 58e minute.

Les Espagnols auraient même pu alourdir le score, un troisième but étant finalement refusé à Lamine Yamal pour une position de hors-jeu.

Malgré quelques tentatives de Kylian Mbappé et une opportunité de Désiré Doué en fin de rencontre, les Bleus ne parviennent jamais à véritablement inquiéter la défense adverse.

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Lucas Digne en grande difficulté face à Lamine Yamal

S’il est difficile de ressortir un seul responsable d’une prestation collective insuffisante, Lucas Digne symbolise les difficultés françaises. Opposé à Lamine Yamal, le latéral gauche a souffert durant toute la rencontre.

Son erreur sur l’action du penalty a pesé lourd dans le scénario du match. Régulièrement mis en difficulté par les combinaisons espagnoles sur son côté, il a finalement été remplacé par Théo Hernandez à la 73e minute.

Une nouvelle démonstration espagnole face aux Bleus

Déjà victorieuse de la France lors de l’Euro 2024, l’Espagne confirme une nouvelle fois sa supériorité collective face aux Bleus. Plus juste techniquement, plus intense dans le pressing et plus maîtrisée dans la gestion du ballon, la Roja a contrôlé cette demi-finale sans véritablement être inquiétée.

L’Espagne disputera la finale de la Coupe du monde le 19 juillet à New York face au vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.

Pour l’équipe de France, cette élimination met fin à la série de deux finales mondiales consécutives disputées en 2018 et 2022. Après un tournoi jusque-là convaincant, les Bleus ont trouvé plus forts qu’eux au moment décisif de la compétition.