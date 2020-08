Supporters OM : Ça se complique pour les matches au Vélodrome !

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu’il serait désormais impossible pour les préfets d’accorder des dérogations pour les rassemblements de plus de 5000 personnes en zone rouge. Les supporters de l’OM sont directement concernés !

En effet, le département des Bouches du Rhône étant classé en zone rouge par rapport à la circulation active du virus, le préfet ne sera plus en capacité d’accorder des dérogations. La jauge sera donc fixée à 5000 lors du retour au stade Vélodrome, prévu le dimanche 20 septembre face à Lille. C’est un coup dur pour le club et les supporters, qui espéraient conjointement pouvoir accueillir (un peu) plus de monde.

le retour au huis clos n’est pas écarté

« Dans les départements rouges sur le plan de la circulation virale, il ne sera plus possible aux préfets de déroger à l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes ».

Jean Castex. Source : France Inter – 26/08/2020



Le premier ministre n’écarte pas non plus la possibilité d’abaisser encore la jauge de 5 000. Voire carrément d’interdire le public ! L’évolution de la propagation du virus sera à suivre avec attention dans les prochaines semaines…