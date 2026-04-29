Supporters OM : Christian Cataldo charge la gestion de l’Olympique de Marseille

La contestation gronde autour de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à La Provence, Christian Cataldo, figure du groupe de supporters des Dodgers, a livré une analyse sévère de la situation actuelle du club phocéen. Entre critiques du vestiaire, instabilité sportive et manque d’implication du propriétaire, le dirigeant de supporters dresse un constat alarmant.

Un vestiaire sans leader et une perte d’identité

Pour Christian Cataldo, les difficultés actuelles trouvent d’abord leur origine dans le vestiaire marseillais, qu’il juge dénué de véritables leaders depuis certains départs marquants.

« On a accumulé les erreurs. Il n’y a pas de leader digne de ce nom dans le vestiaire car on a fait partir Rabiot et Rongier. Les joueurs ont pris le dessus sur De Zerbi, et maintenant sur Beye. Ils n’ont pas la fibre du club, l’envie. Il y a eu trop de transferts, trop de chamboulements. »

L’absence de stabilité et les nombreux mouvements d’effectif sont pointés du doigt, dans la lignée des critiques récurrentes autour de la stratégie sportive du club.

Propriétaire, projet et formation : les chantiers prioritaires

Au-delà du terrain, Christian Cataldo met en cause la gouvernance globale de l’Olympique de Marseille, estimant que le manque d’implication du propriétaire pèse lourdement sur le fonctionnement du club.

« Tant que le propriétaire ne sera pas impliqué à 100% dans le club, ça ne marchera jamais. […] L’OM, c’est un millième de ses affaires. Il n’a pas compris qu’il faut être là. […] Il faut un projet sur quatre ou cinq ans, arrêter d’avoir 15 ou 20 transferts par saison, et mettre le paquet sur le centre de formation. »

Il appelle ainsi à un changement profond de cap, prônant davantage de stabilité, un investissement accru dans la formation — à l’image de clubs comme Olympique Lyonnais ou le RC Lens — ainsi qu’un projet à long terme capable de redonner une identité forte au club marseillais.