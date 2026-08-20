Supporters OM : Gros coup de pression sur McCourt !

Bruno Genesio a rencontré cette semaine les représentants des groupes de supporters de l’OM aux côtés de Grégory Lorenzi et Alban Juster. Selon L’Équipe, l’échange a été globalement positif autour du nouvel entraîneur, mais la discussion s’est tendue au moment d’aborder la politique économique de Frank McCourt.

Genesio plutôt bien accueilli par les groupes de supporters

Depuis son arrivée à l’OM, Bruno Genesio doit composer avec un contexte particulièrement exigeant. L’entraîneur marseillais savait que le club entamait une phase de restrictions économiques, même s’il a lui-même reconnu ne pas avoir anticipé des contraintes aussi fortes.

À deux jours de la réception de Strasbourg, le technicien continue également de gérer plusieurs dossiers sensibles dans son vestiaire, entre les départs avortés de Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd, mais aussi la situation difficile de Leonardo Balerdi.

Selon L’Équipe, Genesio a rencontré mardi, avec Grégory Lorenzi et Alban Juster, les responsables des groupes de supporters marseillais. La réunion aurait duré plus d’une heure.

Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait laissé une impression plutôt positive auprès de ses interlocuteurs. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la situation sportive et le cas Balerdi.

Zeroual s’agace contre la politique de McCourt

La fin de la réunion aurait toutefois été plus tendue lorsque les discussions se sont déplacées vers la situation économique de l’OM et la politique menée par Frank McCourt.

Toujours selon L’Équipe, Rachid Zeroual, patron des Winners, se serait inquiété du « désengagement » du propriétaire américain. Le responsable du groupe de supporters aurait demandé, dans des termes parfois très directs, à McCourt de « continuer à investir dans le club » ou de « laisser place à un autre propriétaire ».

Cette prise de position intervient alors que Marseille traverse un mercato particulièrement contraint, avec l’obligation de réaliser des ventes avant de pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées.

La réunion a donc permis à Genesio d’échanger directement avec les groupes de supporters avant le début de la Ligue 1, mais elle a aussi confirmé que la stratégie économique du propriétaire américain reste un sujet particulièrement sensible autour du club.