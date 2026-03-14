Greve supporters OM : Les Ultras s’expliquent !

Le climat autour de l’Olympique de Marseille reste tendu. Vendredi soir, lors de la réception de l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome, les supporters marseillais avaient décidé de marquer leur mécontentement. Résultat : 45 minutes de silence dans une enceinte inhabituellement morose, avant que l’ambiance ne reprenne timidement en seconde période.

Sur le terrain, les Olympiens se sont imposés dans la douleur (1-0) lors de cette rencontre de Ligue 1. Une victoire importante pour le classement, mais qui n’a pas totalement dissipé la frustration d’une partie du public marseillais.

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Cette action de protestation avait été annoncée en amont par plusieurs groupes de supporters, à travers un communiqué distribué dans les tribunes. Ils y expliquaient les raisons de ce mouvement symbolique, destiné à exprimer leur colère face aux nombreuses désillusions de la saison.

Voici l’intégralité du communiqué diffusé par les supporters :

« 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations » Chers adhérents, Encore une saison marquée par de nombreuses désillusions, de nombreux matchs sans niaque sur le terrain et de nombreux points perdus contre des équipes du ventre mou du championnat voire même qui jouent le maintien.

Le plus triste à voir et le plus incompréhensible à comprendre est cette impression que nos dirigeants se sont mis le feu tous seuls, comme des grands : un entraîneur qui démissionne, suivi du directeur sportif (et qui revient finalement dans la foulée), un président qui se cache après ces déroutes et un actionnaire quasi transparent (à se demander s’il sait quand l’OM joue). Et comme d’habitude, qui en souffre le plus ? Nous, les fidèles ! Nous avons toujours été derrière eux à pousser, soutenir, et porter nos joueurs, mais nous n’avons pas souvent eu de retour.

La tension générale s’est accrue après cette élimination en Coupe d’Europe où le manque d’envie de nos joueurs était cruellement visible. Mais nous avons mis cette déception de côté pour aller chercher une place sur le podium et accrocher la Coupe de France.

Le 12ème homme y tenait mais il était bien le seul… Après cela, nous avons décidé de marquer le coup en n’animant pas la tribune à Toulouse. Nous renouvelons cette action ce soir mais uniquement en première mi-temps. Pourquoi renouveler cela ?

A Toulouse, les présents étaient majoritairement ceux qui se déplacent toute l’année, mais nous voulions que joueurs et dirigeants réalisent la douleur de l’ensemble des Marseillais et des fidèles du Vélodrome.

Nous entendions ce mécontentement général et voulions le faire comprendre ! Aujourd’hui notre zone sera donc silencieuse 45 minutes.

Nous reprendrons les chants en début de seconde mi-temps car nous sommes avant tout des supporters de notre club et continuerons à vouloir des lendemains meilleurs, ce que nous ne manquerons pas de rappeler à nos dirigeants.

Malgré cette contestation, la victoire obtenue face à Auxerre permet à l’OM de poursuivre sa course sur le podium. Reste désormais à savoir si les performances sportives suffiront à réconcilier durablement l’équipe avec son public.