Les violents affrontements survenus au Vélodrome lors d’OM–Levski Sofia (1-0) continuent de provoquer de nombreuses réactions. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a livré une charge particulièrement sévère contre les violences en tribunes et la gestion de la sécurité. Le journaliste estime qu’une exclusion de l’OM de la Ligue Europa mérite même d’être discutée. Une position radicale alors que l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire.

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La victoire de l’Olympique de Marseille contre le Levski Sofia, jeudi soir, a été éclipsée par les graves incidents survenus dans les tribunes du Vélodrome avant le coup d’envoi.

Des affrontements entre supporters marseillais et bulgares ont fait plusieurs blessés et provoqué l’ouverture d’enquêtes judiciaires. L’UEFA a également désigné des inspecteurs chargés d’établir les circonstances et les responsabilités de ces violences.

Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est montré particulièrement remonté. Pour le journaliste, la gravité des faits justifie d’envisager des sanctions très importantes contre l’OM.

« L’exclusion de l’OM de la coupe d’Europe, ça se discute »

Riolo considère que les violences observées à l’intérieur du stade témoignent de graves défaillances dans le dispositif de sécurité. Il estime notamment que les auteurs doivent être identifiés et sanctionnés individuellement, tout en engageant la responsabilité du club organisateur.

« Quand, dans un stade, certains vont attaquer d’autres gens, alors que ce doit être contrôlé, surveillé. Il doit y avoir des séparations des supporters en déplacement. Les gens à l’intérieur d’un stade qui font des actes violents, la règle, c’est que tu les identifies avec les caméras et que tu les exclus, avec sanction pour le club ensuite.

Jamais de la vie les supporters ont le loisir de se balader à l’intérieur du stade et de venir les taper comme ils les ont tapés, avec des images d’une extrême violence.

Très honnêtement, l’exclusion de l’OM de la coupe d’Europe, ça se discute. C’est inadmissible ! L’OM est en coupe d’Europe et doit savoir faire respecter l’ordre à l’intérieur de son stade.

Ça veut dire que les stewards ont laissé passer, voire collaboré à cette espèce de vendetta. Beaucoup avec des coups de ceinture, mais il y avait des bâtons aussi. C’est totalement inadmissible. […] L’OM sera sanctionné sévèrement, et ce sera tout à fait normal. »

Le journaliste met ainsi directement en cause la gestion de la sécurité au Vélodrome. Ses accusations concernant le comportement des stadiers constituent toutefois son interprétation des événements, et non des conclusions établies par les enquêtes en cours.

Riolo a également reproché à la direction marseillaise une attitude qu’il juge trop conciliante envers certains groupes de supporters depuis plusieurs années. Il réclame des exclusions de stade pour les personnes reconnues responsables d’actes délictueux dans les enceintes sportives.

L’UEFA a ouvert une enquête, aucune sanction encore décidée

La sortie du consultant intervient alors que les conséquences disciplinaires des affrontements restent incertaines.

Vendredi 27 novembre, l’UEFA a officiellement annoncé la désignation d’inspecteurs chargés de mener une enquête disciplinaire. L’instance européenne a condamné les violences, sans préciser à ce stade les sanctions susceptibles d’être prononcées.

Comme nous l’expliquions dans notre analyse des sanctions encourues par l’OM après les incidents↗, plusieurs mesures sont envisageables, notamment des amendes, des fermetures de tribunes ou un huis clos.

Une exclusion de la compétition représente une hypothèse autrement plus lourde. Aucune décision en ce sens n’a été annoncée par l’UEFA, et rien ne permet d’affirmer qu’une telle sanction sera retenue.

De son côté, l’Olympique de Marseille a condamné les violences dans un communiqué officiel↗, annonçant une analyse approfondie des circonstances et sa coopération avec les autorités compétentes.

Les enquêtes devront notamment établir les responsabilités individuelles et les éventuelles défaillances du dispositif de sécurité.

Pour Daniel Riolo, une chose est certaine : l’ampleur des violences impose une réponse particulièrement ferme. Reste que son appel à envisager l’exclusion de l’OM relève, pour l’instant, d’une prise de position personnelle et non d’une orientation officiellement annoncée par l’UEFA.