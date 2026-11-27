L’Olympique de Marseille a publié un communiqué après les violences survenues en marge du match contre le Levski Sofia au Vélodrome. Le club condamne les faits, annonce une analyse des circonstances et assure coopérer avec les autorités.

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Dans son communiqué officiel daté du 26 novembre, l’Olympique de Marseille réagit aux violences qui ont marqué la soirée au Vélodrome↗. Le club condamne fermement les faits survenus en marge de la rencontre de Ligue Europa remportée 1-0 face au Levski Sofia.

L’OM analyse les circonstances des violences

La direction marseillaise indique avoir engagé une analyse approfondie pour établir les circonstances exactes des événements. Le communiqué ne désigne pas de responsabilité individuelle et ne présente pas encore de conclusion sur le déroulement précis des incidents. Un premier bilan faisait état de supporters bulgares pris en charge après les heurts↗.

Une coopération annoncée avec les forces de l’ordre

L’OM précise travailler avec les forces de l’ordre et rester à la disposition des autorités compétentes afin que les faits soient éclaircis. Cette position institutionnelle intervient alors que les incidents ont également suscité des réactions politiques, dont celle d’Emmanuel Macron après OM–Levski↗.

La sécurité des spectateurs rappelée comme priorité

Le club conclut sa prise de position en rappelant que la sécurité de tous les spectateurs demeure une priorité absolue. Le communiqué ne détaille à ce stade ni mesure interne supplémentaire ni sanction sportive, et se limite à la condamnation des violences, au travail d’analyse et à la coopération avec les autorités.