Tactique OM : Focus sur Arthur Vermeeren

Nouveauté sur FC Marseille, nous allons vous proposer des focus sur des prestations ou des joueurs de l’OM. Aujourd’hui nous avons décidé d’étudier les prestations de Vermeeren contre le Sporting et contre Lens (les images proviennent uniquement du match face à Lens). Nous analyserons notamment ses différentes postures lors des phases défensives, son alignement, son utilisation du ballon, ses appuis ainsi que sa perception de l’espace et du temps.

Une posture défensive exemplaire

Le buste est légèrement penché vers l’avant. La jambe avant, tendue, fait office de bloc sur le ballon, tandis que la jambe arrière, fléchie, assure l’appui moteur. Les bras sont écartés, favorisant l’équilibre et permettant une correction rapide de la posture en cas de duel perdu. Le regard, dirigé vers le bas, reste concentré sur le ballon. Dans cette position, il empêche totalement l’adversaire de repiquer vers l’intérieur et le contraint à chercher une solution le long de la ligne de touche. (Photo 1)

Réduction de l’espace et protection de l’axe

Vermeeren attaque la trajectoire du ballon pour forcer le joueur lensois à jouer en retrait et l’empêcher de se retourner. Il cherche ici à réduire l’espace et le temps d’action tout en protégeant l’axe. (Photo 2)

Orientation défensive et gestion des duels

On remarque qu’il se place en biais par rapport à la course du joueur adverse, l’orientant ainsi vers l’extérieur et évitant, une fois de plus, qu’il ne repique dans l’axe. Sa jambe avant s’incline, la jambe arrière reste fléchie, ce qui lui permet de conserver l’équilibre et de faire bloc si l’adversaire décide de se retourner. (Photo 3)

Positionnement entre les lignes

On le voit plus haut sur le terrain, entre les lignes, afin d’assurer le relais. Son corps est orienté de manière à protéger le ballon et à conserver la maîtrise de la possession. (Photo 4)

Des appuis solides et un sens du timing

Sur ce nouveau duel, Vermeeren garde les genoux fléchis et les jambes légèrement écartées pour pouvoir intervenir plus rapidement.

Ses appuis ne sont pas directement dirigés vers l’attaquant, mais orientés de façon à protéger l’axe et le couloir intérieur. (Photo 8)

Sur cette séquence, il se positionne avec un excellent sens du timing : suffisamment proche pour exercer une pression dissuasive et intervenir en cas d’erreur technique du porteur, tout en maintenant la distance nécessaire pour éviter d’être éliminé sur une feinte ou un changement de direction.

Avant même la réception du ballon, il oriente intelligemment son corps afin d’anticiper la prise d’information et de se replacer rapidement face au jeu.

Ses appuis, constamment dynamiques et légèrement fléchis, traduisent une disponibilité motrice permanente, garantissant à la fois stabilité et capacité de réaction immédiate. (Photo 5)

Un manque de prise de risque dans l’utilisation du ballon

C’est une fois la balle réceptionnée que, selon moi, apparaît son principal défaut : le manque de prise de risque.

On voit souvent Vermeeren faire gagner du temps à son équipe par sa justesse dans l’espace, mais il peine encore à exploiter cet espace, à « manger » les mètres ou à casser des lignes. (Photo 6)

Dans cette action, par exemple, il ne perd pas le ballon, mais choisit la solution la plus simple. Il s’est bien placé entre les lignes, a permis à l’équipe de gagner du temps, mais une fois en possession, il joue la facilité et perd ainsi l’avantage spatial créé. (Photo 7)

Des fulgurances offensives à exploiter

Ici, par exemple, il parvient à jouer en une touche vers l’avant, ouvrant immédiatement le couloir pour Paixão. (Photo 9)

Un peu plus tard, il reçoit le ballon et rejoue directement avec Emerson sur son côté. Pourtant, un espace intéressant s’ouvre derrière lui, qu’il aurait pu attaquer. (Photo 10)

Conclusion : un profil à encadrer

On constate que Vermeeren possède une qualité défensive remarquable dans les petits espaces. En revanche, il lui manque encore cet élan de folie, cette prise d’initiative ou simplement la confiance nécessaire pour exploiter les espaces qu’il crée lui-même.

C’est pourquoi ma principale interrogation ne concerne pas son profil, mais plutôt le joueur idéal à associer avec lui. Vermeeren a besoin d’un partenaire capable de faire les courses vers l’avant et d’attaquer les espaces pendant que lui assure l’équilibre défensif.

Mais la vraie question est la suivante : l’OM dispose-t-il aujourd’hui d’un tel profil dans son effectif ? À mon sens, la réponse est non. Aucun joueur ne semble actuellement capable de compléter parfaitement Vermeeren.

Attention toutefois : à plusieurs reprises lors des deux matchs, on l’a vu attaquer l’espace, et le danger est souvent venu de là. Il en est donc capable. Reste à savoir s’il lui faut simplement prendre confiance dans ce domaine… ou en avoir pleinement conscience.

Article rédigé par : Mathis Seghetto (@mseghetto)