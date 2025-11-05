Tactique OM : Focus sur Robinio Vaz !

Dans cet article, plusieurs séquences permettent de mieux comprendre les forces et axes de progression de Robinio Vaz. Entre qualité aérienne, lecture du jeu et gestuelle de frappe, l’analyse met en lumière les spécificités de son profil.

1. Un jeu aérien solide et maîtrisé

Sur la première action, Vaz illustre parfaitement sa maîtrise du jeu aérien. En suspension, il garde les bras levés pour équilibrer son saut et protéger son espace aérien. Son regard reste fixé sur le ballon, signe d’une excellente coordination et d’un bon timing dans le duel. (Photo 1)

On remarque également que le joueur est parfaitement gainé, le dos droit à chaque duel. Cette posture lui permet d’assurer la stabilité nécessaire pour dominer dans les airs. (Photo 2)

2. Préparation offensive : entre profondeur et jeu dos au but

Une séquence récurrente dans le jeu de Vaz montre sa préférence pour attaquer la profondeur plutôt que de jouer dos au but. Sur l’action analysée, il ne se met en position dos au but qu’une fois le ballon parti, ce qui le met en difficulté pour contrôler et enchaîner. (Photo 3)

Cette absence d’anticipation se traduit par une position trop frontale, l’empêchant de se protéger efficacement. Son adversaire angevin en profite pour prendre le dessus. Vaz se retrouve alors trop proche du défenseur et mal placé pour utiliser sa jambe ou sa hanche de protection. (Photo 4)

Ce type de séquence met en évidence un axe clair de progression : savoir se positionner plus tôt pour contrôler le ballon dos au jeu, créer un appui solide et permettre à son équipe de remonter le bloc.

3. Anticipation et lecture du jeu : un domaine à perfectionner

Sur une nouvelle action, Vaz se montre une nouvelle fois en retard dans la lecture du jeu. L’absence d’anticipation limite sa capacité à influencer la phase offensive et à créer un avantage sur son adversaire direct. (Photo 6)

Cependant, il parvient à corriger ce défaut sur la séquence suivante. En dézonnant intelligemment, il protège mieux le ballon et prend l’avantage dans le duel. L’action se conclut par une situation intéressante, preuve de sa capacité à s’adapter et à progresser dans ce registre. (Photo 7)

4. Courses et déplacements : entre intelligence et prise d’espace

Les courses de Vaz témoignent d’une bonne compréhension des espaces offensifs. Sur une première séquence, il réalise une course diagonale entre le latéral et le défenseur central, visant à couper la trajectoire et à se rendre indéfendable. (Photo 5)

Sur une autre action, il effectue à nouveau un appel diagonal, cette fois dans la zone préférentielle de centre — un espace clé où les attaquants peuvent exploiter les décalages et recevoir dans le bon tempo. (Photo 8)

Ce type de déplacement démontre une lecture intelligente du placement défensif adverse et une vraie volonté de créer des solutions de rupture.

5. La frappe et la gestuelle : la puissance maîtrisée

Enfin, l’analyse technique de sa frappe révèle l’utilisation de la « Power Stance », ou frappe de puissance. Vaz prend appui sur la jambe opposée à celle qui frappe, le corps légèrement penché vers l’avant pour transférer l’énergie et maximiser la force du tir. (Photo 6)

Cette gestuelle démontre une bonne coordination entre le tronc et les appuis, essentielle pour générer puissance et précision dans la frappe.

Conclusion

Vaz affiche déjà des bases solides, notamment dans le jeu aérien et la qualité de ses courses. En revanche, son anticipation et sa préparation dos au but apparaissent comme les deux axes majeurs à travailler pour franchir un cap. Avec plus de régularité dans la lecture du jeu et un meilleur timing sur les appuis, il pourrait devenir un attaquant bien plus complet, capable d’influencer toutes les phases du jeu.

Article rédigé par : Mathis Seghetto (@mseghetto)

