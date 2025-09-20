Tensions entre l’OM et le FC Nantes : les coulisses d’un conflit entre Longoria et Kita

Les relations entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes se sont considérablement tendues ces derniers mois. Les présidents Pablo Longoria et Waldemar Kita s’opposent désormais ouvertement, avec un dernier épisode marquant lors du conseil d’administration de la LFP, où les échanges ont été particulièrement vifs. Derrière cette confrontation se cachent plusieurs dossiers qui empoisonnent les relations entre les deux clubs comme le raconte l’Equipe…

Le dernier conseil d’administration de la Ligue a mis en lumière la fracture grandissante entre les deux dirigeants. Waldemar Kita a attaqué frontalement Pablo Longoria, lui reprochant ses propos tenus à Auxerre en février dernier. Selon L’Équipe, le propriétaire du FC Nantes est même allé jusqu’à lui suggérer de quitter son poste de vice-président de la LFP. Une sortie qui a surpris de nombreux acteurs du football français et confirmé que les tensions ne se limitaient plus aux coulisses.

Un ressentiment alimenté par des épisodes passés



La dégradation des relations remonte au printemps. Après les déclarations de Longoria à Auxerre, Kita avait exprimé sa crainte d’un impact sur l’arbitrage. Lors de la rencontre entre l’OM et Nantes au Vélodrome, la distance était flagrante : les dirigeants marseillais ont ostensiblement ignoré leurs homologues nantais en tribunes.

Le dossier Matthis Abline a ensuite accentué les tensions. En mai dernier, l’OM aurait approché directement l’entourage du joueur, fixant une valeur de 15 millions d’euros et critiquant la gestion de la famille Kita. Considérant cette démarche irrespectueuse, Nantes a immédiatement refusé toute négociation.

Des différends financiers persistants

À ces frictions sportives s’ajoutent des litiges contractuels. Le club marseillais doit encore verser environ 1,3 million d’euros de bonus liés au transfert de Quentin Merlin, échelonnés jusqu’en 2028. De plus, Nantes réclame 1,5 million d’euros supplémentaires concernant le transfert de Valentin Rongier en 2019, un intéressement activé par la réglementation en cas de nouveau contrat en Ligue 1.

Ces dossiers financiers entretiennent un climat de méfiance, alourdissant un contexte déjà tendu entre les deux institutions.

Une relation durablement fragilisée

Malgré la volonté affichée par l’OM d’entretenir des rapports cordiaux avec les clubs de Ligue 1, les relations avec le FC Nantes semblent durablement fragilisées. Les contentieux sportifs et financiers nourrissent une défiance réciproque, qui pourrait peser sur les futures négociations entre les deux équipes dans les mois à venir.