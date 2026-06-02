Tensions internes à l’OM : le cas Ali Zarrak…

Depuis son arrivée en décembre 2023, Ali Zarrak n’a cessé d’alimenter les tensions internes à l’OM selon le média FootMercato. Conflits avec Chancel Mbemba, clash avec Jean-Pierre Papin, expulsion d’une tribune présidentielle : le proche de Mehdi Benatia laisse derrière lui un bilan difficile à ignorer.

Un profil qui crispe en interne

Ali Zarrak incarne un problème récurrent dans le football actuel : celui des “hommes de confiance” adossés à un dirigeant influent. Arrivé peu après Mehdi Benatia, il a longtemps bénéficié d’une protection institutionnelle qui l’a rendu difficile à recadrer, même lorsque les signaux d’alarme se multipliaient.

Les accusations de harcèlement moral, si elles sont avérées, dépassent largement le cadre des simples frictions sportives, elles posent une question de responsabilité managériale à laquelle le club ne peut pas faire l’impasse indéfiniment.

L’affaire Mbemba, symptomatique

C’est sans doute l’épisode le plus révélateur. Mbemba est sanctionné pour avoir, en substance, refusé de se soumettre à une autorité qu’il jugeait illégitime, lui qui avait pourtant lancé à Zarrak : “Je t’appelle cousin si je veux”. Le défenseur congolais a fini par quitter le club pour le LOSC dans des conditions révélatrices d’une gestion institutionnelle peu commune.

Avoir un conflit ouvert avec Jean-Pierre Papin, figure intouchable du club, respectée bien au-delà des seuls supporters marseillais, et en ressortir avec des missions réduites au scouting difficile d’y voir autre chose qu’une gestion des conflits au profit du clan plutôt qu’au profit du club.

L’épisode du HAC : un manque de discernement flagrant

Il s’est fait expulser de la tribune présidentielle le 10 mai 2025 suite à la victoire de l’OM au Stade Océane (1-3). La réaction d’Ali Zarrak, marquée par un chambrage envers son ex-collaborateur au Havre, trahit un manque de discernement difficilement compatible avec les responsabilités qui sont les siennes.

Suite au départ de Mehdi Benatia, la question du maintien d’Ali Zarrak à l’OM mérite d’être posée. C’est un dossier sur lequel Stéphane Richard et Grégory devront se pencher.

Ali Zarrak n’est pas condamné à quitter l’OM. Mais s’il y reste, cela devra être dans un cadre redéfini, avec des responsabilités clarifiées. La question n’est donc pas tant de savoir s’il a sa place au club, mais de savoir si l’OM est prêt à en poser les conditions. Sans décision franche de la direction, le dossier Zarrak continuera de faire parler, après que le dossier Benatia soit officiellement refermé depuis le 18 mai dernier.

Paul Laffisse