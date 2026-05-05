Tensions internes, casting agité et climat explosif à Marseille… Les 3 infos OM du 05/05/2026

La fin de saison 2025-2026 de l’Olympique de Marseille vire au cauchemar. Entre résultats sportifs décevants, incertitudes structurelles et tensions grandissantes en interne, le club phocéen traverse une période particulièrement trouble. À deux journées du terme, l’OM n’a plus son destin en main pour une qualification européenne et semble déjà plongé dans un été qui s’annonce brûlant. Voici les trois informations majeures du jour autour du club marseillais.

🔵 Julien Fournier divise pour le poste de directeur sportif

Alors que le départ de Medhi Benatia semble acté, l’OM s’active pour lui trouver un successeur au poste stratégique de directeur sportif. Parmi les profils étudiés en interne, un nom revient avec insistance : celui de Julien Fournier, ancien dirigeant de l’OGC Nice.

Habitué des shortlists en France, Fournier possède une solide expérience, mais sa possible arrivée à Marseille est loin de faire l’unanimité. La polémique a notamment été relancée par le journaliste Romain Molina, qui a vivement critiqué cette piste sur ses réseaux sociaux.

Dans une sortie très directe, Molina s’interroge sur les méthodes de recrutement du club, pointant du doigt le recours à des cabinets externes comme Excel Sports Management pour établir des listes de candidats. Il remet également en cause le bilan de Fournier à Nice, évoquant ses transferts passés et certaines pratiques controversées.

Plus encore, le journaliste souligne que le dirigeant aurait récemment été recalé par d’autres clubs comme Lorient ou Servette, malgré un lobbying actif. Une critique frontale qui alimente le débat autour d’un choix crucial pour l’avenir du club.

Dans un contexte de reconstruction, la nomination du prochain directeur sportif sera déterminante. L’OM doit retrouver une ligne directrice claire, après plusieurs années marquées par des décisions contestées sous les directions successives.

🔵 “80% des joueurs veulent partir” : un vestiaire en plein doute

Le malaise marseillais ne se limite pas aux dirigeants. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, diffusé sur La Chaîne L’Équipe, le journaliste Anthony Clément a dressé un constat alarmant de la situation interne.

Selon lui, “80% des joueurs se voient ailleurs”, une déclaration qui illustre parfaitement la fracture actuelle au sein du vestiaire. Pire encore, même les éléments qui souhaiteraient rester s’interrogent face à l’absence de cap clair.

Le journaliste évoque un club sans véritable direction, où ni le directeur sportif ni l’entraîneur ne semblent assurés de poursuivre l’aventure. Les objectifs fixés en début de saison — qualification en Ligue des champions et parcours en Coupe de France — ne seront pas atteints, ce qui précipite une remise en question globale.

Sur le terrain, les chiffres confirment cette spirale négative. À deux journées de la fin, Marseille accuse un retard de sept points sur l’Olympique Lyonnais et de cinq longueurs sur le LOSC Lille. La Ligue des champions est hors de portée, et même une place européenne reste incertaine.

Dans ce contexte, l’arrivée annoncée de Stéphane Richard à la présidence en juillet apparaît comme un tournant majeur. Il devra rebâtir une structure sportive cohérente et redonner une ambition claire à un club en perte de repères.

Côté effectif, un profond renouvellement semble inévitable. Plusieurs cadres comme Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Geoffrey Kondogbia pourraient quitter le club cet été.

🔵 Une ambiance “très pesante” après la claque à Nantes

La déroute face au FC Nantes (3-0) a marqué un nouveau point de rupture. Selon RMC Sport, l’ambiance est désormais jugée “très pesante” en interne. Le groupe marseillais semble totalement atteint, aussi bien mentalement que collectivement.

Plusieurs joueurs sont pointés du doigt après cette lourde défaite, notamment Pierre-Emile Højbjerg, Benjamin Pavard et Mason Greenwood. Ce dernier cristallise particulièrement les tensions. L’attaquant anglais, pourtant performant cette saison, serait de plus en plus détaché, certains observateurs affirmant qu’il “ne fait même plus semblant de s’intéresser au sort de l’équipe”.

Le plus inquiétant reste peut-être l’attitude globale du groupe. Toujours selon RMC Sport, aucun électrochoc n’a suivi la défaite à Nantes : pas de clash, pas de réaction forte, mais une forme de résignation générale. Un vestiaire où chacun semble désormais se renvoyer la responsabilité de l’échec.

Dans ce climat tendu, certaines décisions fortes ont été prises. L’entraîneur a notamment écarté Himad Abdelli jusqu’à la fin de la saison après un accrochage et des performances jugées insuffisantes.

Enfin, les dirigeants ont opté pour une mesure radicale : une mise au vert à durée indéterminée. Les joueurs vivent désormais à la Commanderie, sans visibilité sur la fin de cet isolement. Une décision qui illustre l’urgence de la situation.

🔚 Une fin de saison sous pression maximale

Sportivement dépassé, mentalement fragilisé et structurellement instable, l’OM aborde ses deux derniers matchs dans un contexte explosif. Si une qualification européenne reste mathématiquement possible, c’est surtout une impression d’effondrement général qui domine.