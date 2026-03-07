TFC – OM (0-1) : Marseille passe 3e ! GREENWOOD buteur !

La réaction était attendue pour l’OM après son élimination au Vélodrome face au TFC mercredi en quart de finale de Coupe de France. Les Marseillais retrouvaient Toulouse au stadium ce samedi soir dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. L’OM s’est imposé 0-1 grâce à un but de Greenwood !

Le debrief en live !

Le match débute avec un OM entreprenant qui confisque rapidement le ballon et cherche à installer son jeu dans le camp toulousain. Les Marseillais dominent la possession dans les premières minutes mais butent sur un bloc violet bien organisé. Toulouse tente néanmoins de réagir par quelques situations sur coups de pied arrêtés et obtient un premier corner autour de la 10e minute, sans parvenir à inquiéter réellement Geronimo Rulli. À la 12e minute, Facundo Medina écope du premier carton jaune pour une faute sur Aron Dönnum. L’OM se montre ensuite plus dangereux : sur un coup franc joué rapidement à la 16e minute, Mason Greenwood tente une frappe lointaine qui passe de peu à côté. Une minute plus tard, les Olympiens concrétisent leur domination : lancé sur la gauche, Paixao centre en retrait et Greenwood surgit pour reprendre puissamment et ouvrir le score à la 17e minute. L’attaquant anglais inscrit ainsi son 15e but de la saison en Ligue 1 et donne l’avantage aux visiteurs.

💣 Greenwood

pic.twitter.com/plyB5IwEdv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 7, 2026

Encore un superbe but de Greenwood !

Après l’ouverture du score, Marseille continue d’appuyer et se crée plusieurs situations intéressantes. Paixao se montre très actif sur son aile gauche et obtient un corner, tandis qu’une frappe du Brésilien est captée sans difficulté par Guillaume Restes. À la 27e minute, l’OM passe tout près du break : après une erreur de relance de Toulouse, Pierre-Emerick Aubameyang contourne le gardien mais manque le cadre alors que le but est ouvert. Les Toulousains tentent de réagir mais peinent à se montrer dangereux, leurs attaquants restant bien contenus par la défense marseillaise. La fin de première période voit néanmoins quelques timides occasions locales, notamment une reprise de Dönnum au-dessus et une tentative enroulée de Kamanzi qui ne trouve pas le cadre. Dans le temps additionnel, Marseille se procure encore une opportunité avec une frappe rasante de Höjbjerg, bien arrêtée par Restes. À la pause, l’OM mène logiquement 1-0 après une première période maîtrisée, tandis que Toulouse n’a toujours pas cadré la moindre frappe.

La seconde période débute avec un Toulouse beaucoup plus offensif. Dès la 46e minute, l’entrant Santiago Hidalgo se procure une première occasion dans la surface marseillaise mais sa tentative passe au-dessus. Les Violets maintiennent la pression et Gboho tente ensuite sa chance de loin, sans trouver le cadre. Marseille subit et manque de maîtrise face au pressing plus haut des Toulousains. À la 54e minute, Toulouse passe tout près de l’égalisation : après un centre de Dönnum, Gboho reprend au point de penalty mais sa frappe s’écrase sur la barre transversale. L’intensité monte ensuite avec plusieurs fautes et un accrochage entre Greenwood et Dönnum qui leur vaut un carton jaune chacun à la 59e minute. Weah est lui aussi averti peu après pour une faute d’anti-jeu. Malgré quelques tentatives marseillaises, dont une frappe de coup franc de Paixao au-dessus, l’OM peine à ressortir le ballon et procède à plusieurs changements pour tenter de reprendre le contrôle.

Toulouse à eu des occasions, Rulli a été solide !

Dans le dernier quart d’heure, Toulouse continue de pousser mais manque toujours de précision dans les derniers mètres. Rulli se montre vigilant sur plusieurs centres et interventions, notamment face à Methalie puis sur une tentative de Vignolo à la 86e minute qu’il repousse au premier poteau. Les Violets multiplient les longues touches et les ballons dans la surface, sans parvenir à trouver l’ouverture face à une défense marseillaise solide. L’OM se contente alors de gérer son avantage et d’exploiter les contres. Dans le temps additionnel, Toulouse lance un ultime siège autour de la surface olympienne tandis que le gardien Restes monte même sur coup franc. Marseille se procure pourtant une énorme occasion de break à la 95e minute mais Paixao manque le cadre face à Restes. Les dernières tentatives toulousaines ne donnent rien et l’arbitre siffle finalement la fin du match après plus de cinq minutes de temps additionnel. Grâce au but inscrit en première période par Greenwood, l’OM s’impose 1-0 au Stadium au terme d’une seconde période très disputée.