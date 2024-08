TFC – OM (1-3) : Marseille brille offensivement, GREENWOOD encore étincelant !

L’Olympique de Marseille s’impose à Toulouse (1-3) ce samedi à l’occasion de la 3eme journée de Ligue 1. Greenwood a notamment inscrit deux nouveaux buts.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

Rulli – Murillo Brassier Cornélius Merlin – Kondogbia Hojbjerg – Greenwood Harit Henrique – Wahi

Le Match :

L’Olympique de Marseille domine largement la première période. Les olympiens ont même rapidement plié le match grâce à deux buts de l’étincelant Greenwood en deux minutes. Le premier côté gauche d’une frappe somptueuse du gauche dans le petit filet opposé (0-1, 15′), puis le second côté droit, avec un peu plus de réussite, sur un plat du pied du droit (0-2, 17′). On notera que deux passes décisives sont signées Luis Henrique.

5 – Mason Greenwood est seulement le 2e joueur à inscrire 5 buts pour ses 3 premiers matches en Ligue 1 au cours des 50 dernières saisons après Mario Balotelli avec Nice en 2016. Rare. #TFCOM pic.twitter.com/5NoIgHyXI6 — OptaJean (@OptaJean) August 31, 2024