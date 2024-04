TFC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce dimanche soir au Stadium pour la 30e journée. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Toulouse ce soir . Le match débutera à 19h00 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Les groupes

Gardien : Blanco, Pau Lopez, Van Neck

Défenseurs : Balerdi, M’Madi, Sparagna, Garcia, Murillo, Daou

Milieux : Veretout, Kondogbia, Onana, Gueye, Ounahi

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Moumbagna, Sidi Ali, Abdallah

Toulouse

Gardiens

Dominguez, Himeur, Restes

Défenseurs

Keben, Nicolaisen, Desler, Diarra, Costa, Kamanzi, Suazo

Milieux de terrain

Casseres, Schmidt, Spierings, Sierro, Skyttä, Gelabert

Attaquants

Dallinga, Cissoko, Gboho, Magri, Aboukhlal, Babicka

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Murillo Onana Balerdi Garcia Veretout Kondogbia Ounahi Aubameyang Ndiaye Moumbagna

Toulouse :

Restes

Costa, Nicolaisen, Diarra

Kamanzi, Sierro, Spierings, Suazo

Donnum, Dallinga, Gboho

Le Stade

Ce match se jouera au Stadium TFC (Capacité : 33 150)

L’Arbitre de cet OM – TFC

L’arbitre de la rencontre Toulouse et l’OM est Clément Turpin. Il sera assisté par Benjamin Pages et Julien Garrigues. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thierry Bouille. Les deux arbitres assistants vidéo seront Dominique Julien et Guillaume Paradis.

La Météo

Prévision météo à Toulouse à 19h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 3%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 15°C / ressentie 12°C

– Vent : NNO 22 km/h

– Taux d’humidité : 41%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM TFC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 31 Match nul : 20 Victoires TFC : 12

Déclarations d’avant-match

Interrogé en conférence de presse cette après-midi, Jean-Louis Gasset a évoqué l’apport des jeunes dans le groupe marseillais: « Les jeunes apportent de la fraîcheur. Ils sont très bien acceptés dans le groupe pour apporter de la qualité. L’accueil du Vélodrome pour ces jeunes a été phénoménal. » L’entraîneur de l’OM est également revenu sur l’importance du championnat: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est également important. »

#Gasset: « J'espère que tout le monde a compris qu'avec cet état d'esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d'esprit. C'est une semaine à trois matchs. Le championnat est…

Carles Martinez Novell : « Bien sûr, c’est une bonne chose pour nous que Marseille soit allé jusqu’aux tirs au but. On sait très bien que lorsqu’on joue en Europe, ce n’est pas facile d’enchaîner. C’est un bon point pour nous mais c’est Marseille, une très bonne équipe, avec de l’expérience. Et le fait d’avoir réussi à se qualifier va leur amener de la fraîcheur mentale. L’intensité sera l’une des clés. »