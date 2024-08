TFC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce samedi soir au Stadium pour la 3e journée. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affrontera le TFC ce samedi soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur DAZN .

Les groupes

Gardiens

De Lange, Rulli, Gomis

Défenseurs

Murillo, Meité, Cornelius, Brassier, Lirola, Merlin

Milieux de terrain

Kondogbia, Hojbjerg, Rongier, Carboni, Harit

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah, Sternal

Toulouse

Gardiens

Dominguez, Restes, Lacombe

Défenseurs

Akdag, Cresswell, McKenzie, Sidibé, Nicolaisen, Methalie, Suazo, Kamanzi

Milieux de terrain

Casseres, Schmidt, Genreau, Sierro

Attaquants

Aboukhlal, Donnum, Magri, Gboho, Babicka, King

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin

Kondogbia, Hojbjerg

Henrique, Harit, Greenwood

Wahi

Toulouse :

Restes

Kamanzi, Cresswell, Nicolaisen, Suazo

Casseres, Sierro

Aboukhlal, Gboho, Dönnum

Magri

Le Stade

Ce match se jouera au Stadium TFC (Capacité : 33 150)

L’Arbitre de cet OM – TFC

L’arbitre de la rencontre Toulouse et l’OM est Stéphanie Frappart. Elle sera assistée par Mikaël Berchebru et Aurélien Drouet. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Olivier Thual. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Pascal Poupeau.

La Météo

Prévision météo à Toulouse à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 27°C / ressentie 26°C

– Vent : ESE 15 km/h

– Taux d’humidité : 60%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM TFC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 31 Match nul : 21 Victoires TFC : 12

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : « Balerdi? C’est un joueur important pour nous, avec ou sans le ballon. C’est une absence importante mais je ne parle pas de ça. Je ne veux pas qu’on me trouve des excuses. On a des joueurs à disposition, et ils sont suffisamment forts pour obtenir un résultat à Toulouse. C’est une très bonne équipe, organisée avec et sans ballon. On se prépare pour ce match. Ils veulent le ballon, nous aussi. Pour l’emporter, il faudra un gros match »

#Gasset: « J’espère que tout le monde a compris qu’avec cet état d’esprit, on est récompensé. Mon travail est de sensibiliser tout le monde. Il faut que tous les gens qui composent ce groupe soient dans le même état d’esprit. C’est une semaine à trois matchs. Le championnat est… pic.twitter.com/qMENA2UjGD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 20, 2024

Carles Martinez Novell : « À cette date et à cette heure, je suis très content de mon effectif, de la défense à l’attaque. La compétition interne est bonne pour un groupe, parce qu’elle pousse les joueurs. Le meilleur jouera. Face à un club de ce calibre, et une équipe entraînée par De Zerbi, qui est une super nouvelle pour la Ligue 1, nous devrons être cliniques, très vigilants et capables de souffrir. Nous devrons présenter la meilleure version de nous-mêmes pour espérer l’emporter. Je suis sûr que nous allons aborder ce match comme une finale, avec nos fans derrière nous pour nous soutenir, encore un peu plus que d’habitude »