TFC – OM : Le onze de Tudor pour affronter Toulouse avec de nombreuses surprises !

L’Olympique de Marseille se déplace à Toulouse pour y affronter les joueurs de Philippe Montanier, dans le cadre du match de la 24e journée de Ligue 1. Voici le onze d’Igor Tudor !

Avec le retour de Tavares dans le groupe, Igor Tudor fait confiance à Kolasinac en central gauche gauche. Gigot étant blessé, c’est Mbemba qui reprend sa place de titulaire aux côtés de Balerdi. Jonathan Clauss est titulaire à droite. Le duo Veretout – Rongier est au milieu. Malinovskyi est sur le banc, c’est Ounahi qui est titularisé au poste derrière l’attaque avec Ünder. Sanchez est seul en pointe.

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Ounahi

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Quand on regarde le match, surtout la première mi-temps, on était sur les mêmes standards qu’actuellement. Il y a des matchs où l’adversaire est très bon et ça a été le cas de Marseille, ils ont été très efficaces. Ce match est passé, le plus important était de réagir derrière. Marseille est un vrai rouleau compresseur, avec beaucoup d’impact. Il va falloir qu’on reste sur ce que l’on sait faire, mais en termes d’intensité de jeu, il va falloir que l’on monte d’un cran. Une des clés du match, c’est que contre une équipe comme l’OM, il faut être bon à peu près partout, qu’on soit bloc médian, bloc bas ou bloc haut. Il faudra être juste dans la conservation du ballon et évidemment, les attaques rapides, que l’on a bien utilisées contre Rennes, nous serons certainement très utiles contre Marseille. Tudor fait un très bon travail et on sait que travailler à Marseille ça n’est pas simple. Premièrement, c’était un joueur de grande qualité. J’ai beaucoup d’affection pour les joueurs croates, qui ont un grand mental. Il a su insuffler vraiment sa méthodologie, son style de jeu et pour tout ça il mérite le respect. » Philippe Montanier – Source : Conférence de presse (18/02/23)

« On a bien récupéré, on a travaillé de manière juste, ceux qui avaient moins de temps de jeu ont travaillé un peu plus. On a aussi récupéré mentalement. L’adversaire est bon en ce moment. Le match de demain sera différent. Ce n’est pas une préparation spéciale. Mais il faut faire attention à tous les différentes phases. Ce sera difficile demain. Le résultat d’il y a un mois était un peu exagéré. Depuis, on s’est amélioré dans les phases avec et sans ballon. Il faudra être meilleur sur tous les aspects demain. En Ligue 1, tous les matchs sont difficiles. On l’a vu avec Lyon » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (18/02/23)