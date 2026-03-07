TFC – OM : Les Pronos de Nico !

Après la nouvelle grosse désillusion en Coupe de France mercredi, l’OM doit s’imposer à Toulouse face au TFC. Ce match compte pour la 25e journée de L1. Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Le podium est le dernier objectif possible pour l’OM. Habib Beye a expliqué en conférence de presse vendredi qu’il pouvait compter sur les retours d’Hojbjerg (suspendu) mais aussi Timber et Gouiri. Nadir est forfait !

🗣️ Nadir out, retour de Gouiri, Timber et Hojbjerg ! #Beye : “Nadir a pris un coup et ne sera pas disponible sinon tout le monde est de retour et disponible. Timber et Gouiri se sont entrainés normalement. Le groupe est complet.”#OM #TFCOM pic.twitter.com/tnrVg035hS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 6, 2026

Un onze avec Timber et Hojbjerg ?

Mon prono pour TFC – OM : But de Gouiri et l’OM gagne pour une cote de 4.10 !

Pour cet TFC – OM, je pars sur un but de Gouiri et l’OM gagnent pour une cote de 4.00* chez notre partenaire Unibet.fr. L’OM doit s’imposer pour mettre la pression sur Lyon, n’hésitez pas à profiter des Cotes et pronostics OM – TFC du 04/03/2026 Ligue 1 | Unibet.fr. A noter que la cote d’une victoire de l’OM est de 2.27. Un but de Weah a une cote de 6.75 !

