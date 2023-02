TFC – OM : Montanier pousse un gros coup de gueule contre l’arbitrage !

En conférence de presse après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC, Philipe Montanier a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Toulouse ce dimanche soir sur le score de 2-3. Philippe Montanier, le coach des Violets a pesté contre la prestation de l’arbitre, Stéphanie Frappart.

« On avait une des meilleures arbitres d’Europe qui n’a pas été au niveau ce soir. Ça arrive. Mais il y a deux agressions pas assez sanctionnées. Sur certains faits de jeu, c’était pas net… On peut tous avoir un mauvais soir. » Philippe Montanier – Source : Conférence de presse (19/02/23)

C’est bien de gagner comme ça avant le PSG — Tudor

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique.Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source Prime Video