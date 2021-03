Thauvin écarte un grand club d’Espagne, un absent majeur pour le prochain match, Alvaro croit en Sampaoli… Les 3 infos OM du dimanche 21 mars !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche 21 mars : Thauvin dit non à une piste espagnole, Caleta-Car suspendu face à Dijon et Alvaro explique pourquoi il croit en Sampaoli…

OM Mercato : Thauvin dit non à un cador espagnol ?

Le contrat de Florian Thauvin expirant en juin prochain à l’Olympique de Marseille, de nombreux prétendants seraient intéressés. Toutefois selon le media Estadio Deportivo, un club espagnol se serait retiré de la course…



Interrogé en conférence de presse en début de mois, Florian Thauvin avait avoué que la nouvelle direction « changeait la donne » et que les choses « pouvaient changer, pourquoi pas« . Toutefois, son statut de joueur libre à l’issue de la saison intéresserait de nombreux clubs européens. Si en Espagne le FC Séville lorgnait sur le champion du monde, c’était également le cas du FC Valence. Mais selon le site espagnol Estadio Deportivo, les Valenciens auraient renoncé à la piste Thauvin. Et ce pour plusieurs raisons…

Thauvin refroidi, Valence prêt à se retirer ?

Fortement impacté par sa mauvaise situation, sportive et financière à la fois, le FC Valence n’offrirait pas une structure suffisamment séduisante pour Florian Thauvin selon Estadio Deportivo. De plus, le contrat proposé par Pablo Longoria jusqu’en 2025, assorti d’un salaire annuel de 3 millions d’euros, n’arrangerait pas le cas du FC Valence.

OM : Un absent de taille et déjà un coup dur face à Dijon !

Les Olympiens ont perdu pied hier lors de leur déplacement à Nice dans le cadre de la 30e journée de championnat. En plus de la défaite, un joueur marseillais sera suspendu pour le prochain match…

Vainqueur 3-1 sur la pelouse du FC Metz plus tôt dans l’après-midi, le Stade Rennais avait mis la pression sur l’Olympique de Marseille dans la course à la 5e place. Et les joueurs de l’OM ont clairement signé la mauvaise opération du week-end en s’inclinant sur le score de 3 buts à 0 face à l’OGC Nice. En plus de la défaite nette et sans bavure, l’Olympique de Marseille connait déjà un absent pour la prochaine rencontre face à Dijon…

Caleta-car supendu pour le prochain match face à Dijon

En effet à la suite de son carton jaune obtenu à la 78e minute après avoir commis une faute sur l’attaquant Claude-Maurice, Duje Caleta-Car a écopé de son troisième carton jaune. Synonyme de suspension. Le défenseur croate manquera donc la prochaine réception de Dijon le 3 avril prochain à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Adepte d’une défense avec trois défenseurs centraux dans son 3-5-2, Jorge Sampaoli devra trouver une solution pour pallier l’absence de Caleta-Car. Et peut-être changer de dispositif.

OM : Alvaro explique pourquoi les supporters vont « à nouveau prendre du plaisir » avec Sampaoli !

Interviewé par l’émission Téléfoot, le défenseur de l’Olympique de Marseille Alvaro Gonzalez s’est montré enthousiaste par l’arrivée de Jorge Sampaoli. Et il dévoile pourquoi le coach argentin est l’homme de la situation…

Interrogé par Téléfoot, Alvaro est revenu sur les incidents de la Commanderie. Et il en a profité pour tenir des propos élogieux à l’égard de son nouvel entraîneur, Sampaoli.

Il a vraiment la mentalité qu’il faut pour être à Marseille, celle d’un gagneur ! – alvaro

« On a vécu des moments difficiles que ce soit pour la ville de Marseille, le club, les supporters et nous. Les incidents à la Commanderie ? Je n’avais jamais vu ça, mais je me sens aussi responsable car j’ai été le premier à aller au front, à la guerre. Je me reconnais dans ce genre d’ambiance, car ma mentalité est de toujours faire face. J’ai toujours joué avec cette mentalité : à Marseille les gens sont comme moi. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester encore le plus longtemps possible. Maintenant une nouvelle ère commence avec Sampaoli. Il est venu avec un football spectaculaire, basé sur l’attaque et la possession. Les supporters vont à nouveau prendre du plaisir. Il pense beaucoup, analyse tout. Je n’avais jamais connu un entraîneur aussi méthodique sur le terrain. Et c’est très sympa à voir. Il a vraiment la mentalité qu’il faut pour être à Marseille, celle d’un gagneur ! » Alvaro Gonzalez – Source : Téléfoot (21/03/21)