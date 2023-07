Thierry Correia, ça se confirme ! Sanchez, ce n’est pas mort ! Une porte de sortie pour Amavi? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Thierry Correia, ça se confirme ! Sanchez, ce n’est pas mort ! Une porte de sortie pour Amavi?

Mercato OM : Tout n’est pas fini pour Alexis Sanchez !

En fin de contrat en juin dernier, Alexis Sanchez est donc libre de s’engager avec un club s’il le souhaite ! Cependant, d’après L’Equipe, les discussions continuent entre toutes les parties pour une prolongation !

Ce samedi, Alexis Sanchez était officiellement libre de tout contrat après la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille ! L’international chilien aurait cependant balayé d’un revers de la main les dernières offres reçues par l’Arabie Saoudite, malgré des salaires avantageux.

Les discussions sont toujours en cours

L’ancien joueur d’Arsenal donnerait sa priorité à l’Olympique de Marseille d’après plusieurs médias. Malgré le fait que le timing ne joue pas en la faveur de l’OM qui se retrouve en position inconfortable, la discussion n’est pas stoppée comme l’explique L’Equipe !

Javier Ribalta, directeur sportif de l’OM, serait toujours en contact avec l’agent du joueur pour trouver un accord. Les jours passent et il va falloir avancer rapidement sur ce dossier afin de préparer la saison à venir et les barrages de Ligue des Champions prévus en août prochain.

75% de chance qu’Alexis Sanchez reste !

D’après Maks Cardena, journaliste chilien pour ESPN, il devrait rester à Marseille ! « Il ne quittera le club que s’il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l’OM où il puisse être aussi important. Je pense qu’il y a 75% de chances qu’il reste », a annoncé le journaliste à La Provence. Une nouvelle qui peut rassurer les supporters marseillais !

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive



Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Mercato OM : Une piste se confirme clairement pour la 2eme recrue !

Après l’officialisation de l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, la piste menant à un nouveau joueur se confirme ! Ce dimanche, le journal L’Equipe fait le point sur le poste de latéral et évoque la rumeur Thierry Correia !

L’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à plusieurs postes et notamment celui de latéral. Avec l’arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, le club doit récupérer des défenseurs sur les côtés capables d’évoluer dans un système à 4 défenseurs. C’est pourquoi le nom de Thierry Correia a été cité à plusieurs reprises ces dernières semaines.

Le jeune portugais évolue à Valence et plairait beaucoup à l’OM. Le journal L’Equipe confirme cette information venue d’Espagne ce dimanche. Le club espèrerait avancer rapidement sur ses prochains dossiers vu que la reprise de l’entraînement est fixée à ce lundi et que les premières échéances vont rapidement arriver avec les barrages de Ligue des Champions début août.

Je pense sincèrement avoir franchi un cap — Clauss

En mai dernier, Jonathan Clauss avait été questionné sur son avenir. Le piston droit, peut-être un peu léger défensivement pour évoluer à 4, se voyait bien continuer à Marseille.

Je pense sincèrement avoir franchi un cap — Clauss

Jonathan Clauss, interrogé en conférence de presse sur son avenir, affirme son envie de rester à Marseille, « pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien, c’est toujours un honneur de jouer à Marseille ». Le latéral a aussi évoqué son niveau physique :« Je pense sincèrement avoir franchi un cap. J’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m’en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu’il me reste à faire pour enchaîner l’année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. »

Mercato OM : Une porte de sortie se dessine pour Jordan Amavi?

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Jordan Amavi pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Un club de Ligue 1 aimerait lui proposer un contrat !

De retour à l’Olympique de Marseille après son prêt à Getafe qui a été peu concluant, Jordan Amavi ne devrait pas être conservé par Marcelino. Décevant depuis plusieurs saisons, l’ancien joueur d’Aston Villa pourrait quitter le club marseillais dès cet été.

Le FC Nantes veut Amavi !

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, un club de Ligue 1 songe bel et bien à lui proposer un contrat : le FC Nantes ! En effet, Franck Kita apprécierait son profil et pourrait faire un offre. Seulement, il ne serait pas la piste numéro 1 dans la hiérarchie !

En effet, les Canaris seraient aussi sur la piste de Reabiciuk, joueur de l’Olympiakos, qui semble être la priorité à ce poste. A voir si d’autres clubs se positionnent sur Jordan Amavi dans les prochaines semaines !

Franck Kita a une envie de Jordan Amavi… piste alternative. Cependant REABCIUK est tjrs ds le viseur de Nantes mais son arrivée est conditionnée à un échange.

Marcelino peut-il relancer Amavi

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il n’arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »