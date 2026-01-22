Timber et Nwaneri détaillés par Benatia, un autre milieu si Abdelli arrive en juillet et le coup franc expliqué par De zerbi… les 3 infos OM du jour !

À la veille et au lendemain de l’affiche européenne face à Liverpool, l’actualité de l’Olympique de Marseille a été dense. Entre prises de parole fortes de Mehdi Benatia sur le mercato, analyse tactique de Roberto De Zerbi après la défaite en Ligue des champions et officialisation de nouveaux renforts, le club phocéen a clarifié plusieurs dossiers majeurs en ce jeudi 22 janvier 2026.

Mercato OM : Benatia confirme l’intérêt pour Abdelli, sans dépasser les limites

Quelques minutes avant OM – Liverpool, Mehdi Benatia s’est exprimé sur le dossier Himad Abdelli. Le directeur sportif de l’OM a confirmé l’intérêt marseillais pour le milieu du SCO Angers, en fin de contrat en juin, tout en rappelant la ligne financière du club. Une offre estimée à 2 M€ a été transmise, loin des 4 M€ réclamés par Angers.

« C’est un joueur qu’on aime beaucoup… mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur », a expliqué Benatia, évoquant la possibilité d’une arrivée libre l’été prochain, à l’image du dossier Timber. L’OM n’exclut pas non plus d’autres pistes au milieu de terrain si aucun accord n’est trouvé cet hiver.

OM – Liverpool : De Zerbi explique le choix défensif sur le coup franc de Szoboszlai

Battus 0-3 par Liverpool, les Marseillais ont vu le match basculer juste avant la pause sur un coup franc de Szoboszlai. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a assumé l’organisation défensive choisie, notamment l’absence de joueur allongé derrière le mur.

« Personne ne s’est couché sur le coup franc parce qu’on s’est organisé de cette façon », a déclaré l’entraîneur italien, précisant que le choix avait été validé par le gardien. De Zerbi a reconnu la supériorité de Liverpool tout en appelant à une réaction pour la suite de la compétition, soulignant que tout n’était pas encore terminé.

Benatia officialise Timber et Nwaneri avant OM – Liverpool

En avant-match sur Canal+, Mehdi Benatia a confirmé deux arrivées importantes pour l’OM. Quinten Timber a signé un contrat de quatre ans et demi, tandis qu’Ethan Nwaneri arrive sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal.

« Timber a signé pour quatre ans et demi. C’est un joueur d’un très bon niveau », a détaillé le directeur du football marseillais, qui a également insisté sur l’implication directe de Roberto De Zerbi dans ces recrutements. Benatia a rappelé que ces renforts visaient notamment à compenser le manque de solutions offensives derrière Mason Greenwood, meilleur buteur olympien cette saison.