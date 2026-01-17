Timothy Weah encense cet OM à Angers

Auteur d’une prestation convaincante lors de la large victoire de l’Olympique de Marseille à Angers, Timothy Weah a livré une analyse claire et ambitieuse au micro de Ligue 1+. Pour l’international américain, le succès en Coupe de France a marqué un véritable tournant dans l’état d’esprit du groupe.

« Après la victoire en Coupe de France, tout le monde est concentré et c’est vraiment cela qui compte aujourd’hui », a d’abord souligné Weah, insistant sur l’importance de la dynamique collective enclenchée ces derniers jours.

Très satisfait du contenu proposé par les Marseillais, le piston olympien n’a pas hésité à mettre en avant la première période réalisée par son équipe : « On a bien joué et je pense que cette première mi-temps, c’est la meilleure que l’on a faite cette saison. »

Un constat fort, qui reflète la maîtrise offensive affichée par l’OM dès l’entame du match, avec une intensité et une justesse technique rarement atteintes jusque-là. Pour Timothy Weah, cette performance doit désormais servir de base pour la suite de la saison : « On doit continuer à construire comme cela. »

Un message clair envoyé par un cadre du vestiaire, alors que l’OM semble enfin trouver une continuité dans le jeu et dans l’attitude.