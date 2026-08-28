Tirage de la Ligue Europa : date, horaire, règles… Le meilleur et le pire scénario pour l’OM !

Placée dans le chapeau 1, l’OM connaîtra ce vendredi ses huit adversaires en Ligue Europa. Malgré son statut de tête de série, Marseille peut hériter d’un programme particulièrement relevé. Voici les règles du tirage ainsi que le meilleur et le pire scénario envisageables pour les Olympiens.

Quand aura lieu le tirage de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027 se déroulera ce vendredi 28 août à partir de 13 heures, à Monaco.

L’événement sera diffusé en direct sur les plateformes de l’UEFA ainsi que sur Canal+. L’OM découvrira ses huit adversaires, mais le calendrier détaillé et les horaires des rencontres seront communiqués ultérieurement.

Comment fonctionne le tirage ?

Les 36 équipes qualifiées sont réparties dans quatre chapeaux de neuf clubs, selon leur coefficient UEFA. Avec un indice de 54,000, l’OM a obtenu la neuvième et dernière place du chapeau 1.

Chaque équipe affrontera huit adversaires différents :

deux clubs du chapeau 1 ;

deux clubs du chapeau 2 ;

deux clubs du chapeau 3 ;

deux clubs du chapeau 4.

Pour chaque chapeau, l’OM disputera une rencontre à domicile et une autre à l’extérieur. Marseille jouera donc quatre matchs au stade Vélodrome et quatre rencontres en déplacement.

Le tirage associera une partie manuelle et une partie informatique. Le nom de chaque équipe sera tiré physiquement, puis un logiciel déterminera ses huit adversaires ainsi que la répartition des matchs à domicile et à l’extérieur.

L’OM ne peut pas affronter Lyon ou Rennes

Deux restrictions importantes doivent être respectées :

deux clubs appartenant au même championnat ne peuvent pas s’affronter ;

une équipe ne peut pas rencontrer plus de deux clubs issus d’un même pays.

L’OM ne pourra donc pas tomber sur l’Olympique Lyonnais, présent dans le chapeau 1, ni sur le Stade Rennais, placé dans le chapeau 2.

En revanche, Marseille peut affronter deux clubs anglais, deux clubs allemands ou encore deux formations italiennes au cours de cette phase de ligue.

Le meilleur tirage possible pour l’OM

Sur le papier, voici l’un des scénarios les plus abordables envisageables pour Marseille :

Au stade Vélodrome

AZ Alkmaar — chapeau 1

Anderlecht — chapeau 2

Celje — chapeau 3

Levski Sofia — chapeau 4

À l’extérieur

Real Sociedad — chapeau 1

Sparta Prague — chapeau 2

Omonia Nicosie — chapeau 3

Lillestrøm — chapeau 4

Ce tirage resterait loin d’être facile, notamment avec un déplacement sur le terrain de la Real Sociedad. Mais il permettrait à l’OM d’éviter les principaux poids lourds du chapeau 1 ainsi que les déplacements les plus dangereux du chapeau 2.

Recevoir l’AZ Alkmaar, Anderlecht, Celje et le Levski Sofia donnerait également à Marseille une réelle possibilité de faire le plein au stade Vélodrome.

Le pire tirage possible pour l’OM

À l’inverse, Marseille pourrait hériter d’un calendrier particulièrement compliqué :

Au stade Vélodrome

AC Milan — chapeau 1

Salzbourg — chapeau 2

Bournemouth — chapeau 3

Beşiktaş — chapeau 4

À l’extérieur

Bayer Leverkusen — chapeau 1

Celtic — chapeau 2

Crystal Palace — chapeau 3

Hoffenheim — chapeau 4

Un déplacement à Leverkusen constituerait probablement l’un des matchs les plus difficiles possibles. Aller jouer sur le terrain du Celtic, dans l’ambiance de Celtic Park, représenterait également un rendez-vous particulièrement délicat.

Le chapeau 3 pourrait réserver deux confrontations contre des clubs de Premier League, tandis que Beşiktaş et Hoffenheim font partie des adversaires les plus dangereux du quatrième chapeau.

Le chapeau 1 ne protège plus vraiment l’OM

Dans l’ancien format, être tête de série permettait d’éviter les clubs les mieux classés. Ce n’est plus le cas avec la nouvelle formule puisque l’OM devra obligatoirement affronter deux équipes de son propre chapeau.

Marseille peut ainsi tomber sur le Bayer Leverkusen, Benfica, la Juventus ou l’AC Milan malgré sa présence dans le chapeau 1. Son coefficient UEFA lui permet surtout d’éviter un deuxième adversaire potentiellement dangereux issu du chapeau 2.

Le tirage de ce vendredi déterminera donc largement le niveau de difficulté du parcours olympien. L’objectif sera de terminer parmi les huit premiers pour accéder directement aux huitièmes de finale, ou au minimum entre la 9e et la 24e place afin de disputer les barrages.