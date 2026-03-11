Tottenham humilié par l’Atlético (5-2) : l’ancien coach de l’OM Igor Tudor se fait dézinguer !

Battu lourdement par l’Atlético de Madrid (5-2) mardi au Metropolitano en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Tottenham traverse une crise majeure. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, est particulièrement ciblé par les critiques en Angleterre après une série de mauvais résultats et des choix contestés.

La soirée européenne de Tottenham a viré au cauchemar face à l’Atlético de Madrid. Battus 5-2 à l’extérieur, les Spurs se retrouvent dans une position très délicate avant le match retour. La rencontre a été marquée par de nombreuses erreurs individuelles en première période, offrant aux Colchoneros une avance importante dans cette double confrontation de Ligue des Champions.

Pour Igor Tudor, ancien entraîneur de l’OM lors de la saison 2022-2023, le début d’aventure londonienne est extrêmement compliqué. L’entraîneur croate reste sur quatre défaites en quatre matches depuis sa prise de fonction. Plus largement, le club enchaîne six revers consécutifs, une série négative inédite dans son histoire récente selon les médias britanniques.

La soirée CAUCHEMARDESQUE de Kinsky avec Tottenham pour sa première en Ligue des champions 😱 Deux boulettes en 15 minutes avant d’être REMPLACÉ dans la foulée 😰#ATMTOT | #UCL pic.twitter.com/rGzUcPqh11 — CANAL+ (@canalplus) March 10, 2026

Tudor fortement critiqué en Angleterre

Au lendemain de la défaite, les analyses dans la presse anglaise ont été particulièrement sévères. Sur Sky Sports, le journaliste Adam Bate a notamment estimé que l’arrivée du technicien n’avait pas réglé les difficultés du club : « Tottenham avait de gros problèmes avant l’arrivée de Tudor, c’est évident. Mais en nous basant sur ce qu’on a vu jusqu’ici, il est devenu un autre problème supplémentaire, plutôt que l’homme avec des solutions. »

Les critiques portent également sur la gestion du poste de gardien. Le choix de titulariser Kinsky avant de le remplacer dès la 17e minute a suscité de nombreuses réactions.

L’ancien joueur Paul Merson a déclaré sur Sky Sports : « Le board ne peut pas laisser Tudor là et continuer de prendre des horribles décisions. Quand un joueur fait des erreurs, tu ne peux pas juste te débarrasser de lui. Pour moi c’était une mauvaise décision et elle s’est retournée contre lui. Maintenant ils vont jouer contre Liverpool sans confiance, et ils vont se faire battre. »

Autre consultant de la chaîne britannique, Kris Boyd a lui aussi vivement critiqué le choix du technicien croate : « Si tu penses que Kinsky est le choix idéal pour commencer le match, pourquoi l’enlever ? C’est une horrible décision du coach. Va au moins saluer Kinsky et lui dire “c’est ma faute. J’ai fait le mauvais choix”. L’ignorer quand il sort, c’est honteux. »

La défense d’Igor Tudor après le match

Face aux critiques, Igor Tudor a justifié sa décision en conférence de presse : « Il se passe des choses difficiles à expliquer. La pelouse était la même pour les deux équipes. C’est vraiment incroyable, cela illustre le moment que l’on vit : on dirait que tout est contre nous (…) C’est vraiment quelque chose de très rare (changer son gardien si tôt, ndlr). En quinze ans de carrière d’entraîneur, je n’ai jamais fait cela. Mais c’était nécessaire pour préserver le joueur, préserver l’équipe. C’est une situation incroyable (…) Je crois que c’était la bonne décision avant le match, dans la période dans laquelle nous sommes. C’est facile de dire après coup que c’était un mauvais choix. Mais “Tonin” (Kinsky) est un très bon gardien, un super gars. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver pour un gardien, et malheureusement elles sont arrivées dans un grand match. Il était désolé. Toute l’équipe le soutient. Moi aussi. Je lui ai parlé. Il comprend la situation, il comprend pourquoi il est sorti. C’est un très bon gardien. Ce n’est jamais la faute d’un seul joueur».

Selon la BBC, la direction de Tottenham se retrouve désormais face à une décision importante concernant l’avenir de l’ancien entraîneur de l’OM. L’ancien international anglais Paul Robinson a également critiqué la gestion du gardien dans les médias britanniques, estimant que cette décision du coach relevait d’un choix « égoïste ».